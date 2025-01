Goede vraag: is er een verschil tussen stoemp en puree?

Wat zeg jij: wortelstoemp of wortelpuree? En is er eigenlijk een verschil? Culiredactrice Sofie legt uit.

Lezeres Marleen: “Wat is eigenlijk het verschil tussen stoemp en puree? Of is er geen verschil?”

Culiredactrice Sofie: “Ja hoor, er is wel degelijk een verschil. Met puree wordt een bereiding bedoeld die gepureerd of fijngemaakt is. Dat kan gewoon aardappelpuree zijn, een groentepuree (bijvoorbeeld gepureerde bloemkool) of gepureerd fruit (bijvoorbeeld tomatenpuree of frambozenpuree). De textuur van een puree is fijn. Puree wordt meestal gemixt of door een roerzeef gehaald voor het fijnste effect.

Aardappelen die gekookt zijn en gestampt met groenten erbij, noemen we stoemp. De structuur van stoemp is veel grover én hij bevat altijd één of meer groenten. Het woord ‘stoemp’ komt trouwens van het Brusselse ‘stoempen’: het stampen of prakken van ingrediënten. Een klassieke Belgische stoemp is dus geprakt, zodat de aardappelen en groenten nog structuur hebben. In Nederland hebben ze het dan weer over stamppot.

Vaak wordt het woord puree wel voor stoemp gebruikt (als in: wortelpuree, preipuree …), maar weet dus dat een stoemp eigenlijk met stukjes is, en puree normaal heel fijn.

Daarnaast heb je ook nog aardappelmousseline – de fijnste puree die er is. Daarvoor worden fijn gepureerde aardappelen opgewerkt met boter, volle melk en room, tot de aardappelen bijna opgelost zijn in de room. Een smaak- en caloriebommetje!”

