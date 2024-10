Goeie vraag: hoe lang kun je vis bewaren in de diepvriezer?

Ook op diepvriesvoeding staat een houdbaarheidsdatum en dat is met vis niet anders. Hoe lang je vis kunt bewaren in de diepvriezer hangt niet alleen af van de soort maar van nog een paar heel belangrijke dingetjes.

Hoe lang kun je vis bewaren in de diepvriezer?

Hoe lang diepvriesvoeding goed blijft hangt af van welke soort voedsel het is maar ook van de manier waarop het gebeurt. Zo kun je vis minder lang bewaren in de diepvriezer dan groente en fruit en de meeste soorten vlees. Er is daarnaast nog een verschil tussen magere en vette vis.

Vette vis , zoals zalm en makreel is 3 maanden houdbaar. Dat geldt ook voor bereide vis

Magere vis, denk aan kabeljauw, koolvis, tonijn en schol, kun je tot een halfjaar ingevroren bewaren.

Voorzie je zelf verpakte diepvriesvis dus steeds van een label met de invriesdatum. Vries ‘m ook in porties in zodat je enkel dat wat je nodig hebt uit de diepvries hoeft te halen.

Vis invriezen

Eten invriezen blijft een strak plan: het invriezen remt niet alleen de groei van bacteriën af, ook blijven sommige vitamines en mineralen beter bewaard. Maar ook in de diepvries kunnen bacteriën blijven groeien, zij het een pak trager. Daarom moet het invriezen en ontdooien correct verlopen.

Allereerst stop je de vis zo snel en zo vers (bereid) mogelijk in de diepvriezer.

Ook het bevriezen zelf gebeurt best op de snelste manier. Bereide vis laat je dus zo vlug mogelijk afkoelen.

En last but not least: laat de vis altijd ontdooien in de koelkast zodat de bacteriën geen kans hebben aan de sneller ontdooide buitenkant.

