Wat is het verschil tussen havermout, havermeel en havervlokken?

Haver is de laatste jaren superpopulair geworden. Maar dan sta je in de supermarkt en staan er havermout, havermeel én havervlokken in het rek. Hoe weet je wat je nodig hebt? Culiredactrice Sofie vertelt wat het verschil is.

Lezeres Marie-Jeanne: “Als in een recept havermout staat, moet je dan havermoutmeel of havervlokken gebruiken?”

Culiredactrice Sofie: “Geen van beide, eigenlijk. Havervlokken zijn hele, geplette haverkorrels. Ze hebben meestal geen verdere bewerking ondergaan. Havermout bestaat uit versneden havermoutvlokken. Havermout is vaak voorgestoomd en heeft daardoor een kortere bereidingstijd. Havermeel bestaat dan weer uit fijngemalen haverkorrels of -vlokken. Het meel kan in allerhande bereidingen gebruikt worden.”

Wat gebruik je waarvoor?

“Havermeel kan gebruikt worden voor het bakken van brood, pannenkoeken en wafels, cakes en gebak of bijvoorbeeld om roux te maken voor een saus. Havermeel kun je zo in de winkel kopen, maar het is goedkoper en heel makkelijk om het zelf te maken. Doe gewoon wat havermout of -vlokken in de foodprocessor of hakmolen en mix tot ze goed fijn zijn.

Havermout is ideaal om te gebruiken in havermoutpap, koekjes en muffins. Ze zijn ook lekker in een krokante crumble en als krokant paneerlaagje voor vis en vlees.

Havervlokken zijn geschikt om granola en muesli te maken of als stevigere basis voor havermoutpap. Ook overnight oats maak je liefst met havervlokken.”

