Bakken met havermout: 20 onmisbare recepten

Havermout is al lang niet meer enkel het hoofdingrediënt van een stevig ontbijt. Met deze voedzame graansoort kun je ook prima bakken! Of je nu op zoek bent naar een gezonde snack, een voedzaam tussendoortje of een verrassend dessert, met havermout kun je alle kanten op. Van smeuïge koekjes en luchtige cakes tot zelfs hartige baksels: welk van deze 20 recepten wordt jouw nieuwe favoriet?

Waar moet je op letten bij het bakken met havermout?

• Eerst en vooral zijn er verschillende soorten havermout. Kijk dus goed wat je recept precies voorschrijft: havermout, havervlokken, havermoutmeel … Ze voor elkaar inwisselen kan het bakresultaat beïnvloeden.

• Havermout neemt veel vocht op tijdens het bakken. Zorg ervoor dat je beslag of deeg voldoende vloeibaar is om droge baksels te voorkomen. Dit is vooral belangrijk bij gebruik van havermoutvlokken.

• Havermout bevat geen gluten zoals tarwebloem, waardoor het minder bindkracht heeft. Combineer het met een andere bloemsoort of gebruik een bindmiddel zoals eieren, lijnzaad of chiazaad. En verwacht van een havermoutbrood of -cake niet dat die flink zullen rijzen: gluten zijn nu net dat wat brood en cake nodig hebben om te kúnnen rijzen.

• Havermoutproducten kunnen sneller verbranden door hun structuur. Bak ze op een matige temperatuur en houd de baktijd goed in de gaten.

Probeer deze recepten

Meer lezen over havermout?