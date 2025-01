Notenmelk maken: zo doe je dat

In je koffie, smoothie of gebak: notenmelk is een populair én lekker alternatief voor koemelk. Wist je dat je notenmelk makkelijk zelf kan maken?

Zo maak je zelf notenmelk

1. Noten kiezen

Het grote voordeel van je eigen notenmelk maken, is dat je zelf kunt kiezen welke noten je gebruikt. Amandel- en cashewnoten zijn romiger en eerder zacht van smaak. Hazel-, pistache-, pecan- en walnoten hebben een sterkere smaak. Je kunt ook voor een notenmengeling gaan.

2. Dit heb je nodig voor 1 liter melk:

250 gram noten (naar keuze)

1 liter water

Netel- of kaasdoek (te koop bij o.a. Dille & Kamille)

Blender

3. Werkwijze:

Laat de noten een nachtje weken in een grote kom water. Dat maakt de noten zachter en makkelijker te mixen.

Haal de noten uit het water en spoel ze af.

Doe de noten in de blender en voeg beetje bij beetje het water toe tot je de gewenste consistentie krijgt. Wil je graag romige melk? Voeg dan iets minder water toe.

Span de neteldoek boven een grote kom, giet het notenmengsel over de neteldoek en laat uitlekken. Neem de uiteinden van het doek bij elkaar en wring goed uit.

Breng de melk eventueel op smaak. Voeg bijvoorbeeld wat zout, honing, ahornsiroop, dadelsiroop, kaneel, vanille-extract, cacao, kurkuma, gember, kardemom of kruidnagel toe.

Tip: de pulpresten die in het neteldoek achterblijven kun je gebruiken in havermoutpap, smoothies of gebak.

Je kunt de verse notenmelk 2 à 4 dagen bewaren in de koelkast.

Gebruik je lekker verse notenmelk in deze receptjes

Bronnen: Berries & Lime, de hippe vegetariër en veganistischkoken.nl

