Zo koop je een goed wafelijzer

Ben je op zoek naar een nieuw wafelijzer? Met de tips van culiredactrice Natalie bak jij binnenkort de beste wafels tijdens jouw eigen wafelenbak.

Eerst even checken. Welk type wafels zijn jouw favoriet?

• Ben je een echte Brusselse ‘ket’ en verlekkerd op Brusselse wafels? Dan zit je goed met een speciaal wafelijzer waar je de perfecte luchtige Brusselse wafels kunt maken. Met de ingebouwde thermostaat kun je de baktemperatuur bepalen en dus ook hoe knapperig je wafels zijn. Hou er rekening mee dat je bij dit klassieke wafelijzer maximum 2 wafels per keer kunt bakken. Spreid het wafeldeeg goed over het gehele oppervlak, dan kan het deeg zich verspreiden en krijg je een mooi gevormde wafel zonder ontbrekende hoekjes.

Mijn favoriet: Frifri WA102 Wafelijzer, € 99, oa. te koop bij bol.com

• Lust je liever Luikse wafels of zachte bewaarwafeltjes. Dan kun perfect je aan de slag gaan met een klassiek wafelijzer met wisselbare platen. Deze verschillende uitneembare platen bieden niet alleen meer variatie, je kunt ze makkelijk in de vaatwasser stoppen en schoonmaken. Kies voor een wafelijzer met antiaanbaklaag, op die manier blijft het beslag niet kleven. Kijk bij een aankoop steeds naar de wattage van het wafelijzer: een minimum wattage van 1500 watt is snel op temperatuur. Sommige modellen hebben een simpele aan/uit-schakelaar, bij andere toestellen stel je zelf de temperatuur en ook de tijd in. Een handige timer geeft aan als je wafeltje perfect gebakken is.

Mijn favoriet: GreenPan Elite Wafelijzer Zwart, € 250, te koop oa. bij coolblue.be

• Verliefd op hartjeswafels? Dan ben je niet alleen, ze zijn lekker zacht en happen makkelijk weg. Het enige nadeel van dit type wafelijzer is dat je enkel hartjeswafels kunt bakken en de platen niet uitneembaar zijn. Omdat deze wafelijzers niet zo duur zijn, raad ik het aan als tweede wafelijzer: een extraatje dus.

Mijn favoriet: Princess 132380 Wafelijzer, € 24,95 oa. te koop bij bol.com

Onze favoriete wafelrecepten