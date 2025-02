Lichtmis: feest van de pannenkoeken maar van wat nog?

Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis. Een katholiek feest, maar vooral ook de dag waarop we pannenkoeken eten. Een traditie die we met plezier in ere houden.

Lichtmis = pannenkoekendag

Lichtmis wordt gevierd op 2 februari, 40 dagen na de geboorte van Jezus. Het is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria moest brengen. Volgens de joodse wet moest een pasgeboren jongen namelijk 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het publiek te worden getoond.

Traditioneel werd er op Lichtmis een kaarsenprocessie gehouden. Zo kregen gelovigen kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis.

Maar meer gekend is de traditie van de pannenkoeken: “Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.” Lichtmis wordt beschouwd als een dag van voorspoed. Wie met Lichtmis pannenkoeken eet, zou een voorspoedig jaar tegemoet gaan.

Zelf aan de slag

Of laat je inspireren door dit filmpje



De juiste toppings

Bij een pannenkoek hoort natuurlijk een lekkere topping. Bestrooi met bloemsuiker, voeg bosbessen, rode vruchten of stukjes banaan toe. Liever een hartige pannenkoek? Hier vind je de heerlijkste recepten.

Bron: kerknet.be

