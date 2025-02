Glanzend haar staat symbool voor jeugdigheid en gezondheid. Geen wonder dat zoveel vrouwen op zoek zijn naar de ultieme tips om hun haren meer te laten glanzen. Deze 10 doen alvast wonderen!

1. Het zit vanbinnen

Glanzend haar heeft voor een groot deel te maken met de toestand van de haarschubben. Wanneer ze gesloten zijn, kan het licht makkelijker weerkaatsen, wat voor een mooie glans zorgt. Bij haar dat goed gevoed en gezond is, sluiten de schubben vanzelf. En zoals dat ook voor je huid geldt, heeft de gezondheid van je lokken veel te maken met wat je eet.

Om je haarkwaliteit te verbeteren, zet je best vooral veel proteïnerijk voedsel (zoals eieren, peulvruchten, noten en volkoren producten) op het menu. Je lichaam heeft die stof namelijk nodig om het te kunnen omzetten in keratine, de stof waar je haar (maar ook je nagels) grotendeels van gemaakt zijn.

2. De juiste shampoo

Kies voor een voedende shampoo die geschikt is voor je haartype. Als je haar goed gehydrateerd is, zal het vanzelf gezonder en gladder aanvoelen. Er bestaan ook glansshampoos die vaak verrijkt zijn met oliën en parelextracten om de natuurlijke glans van je lokken te versterken. Spoel je haar altijd goed uit om alle shampooresten te verwijderen: dat doe je best met lauw tot koud water om alle haarschubben te sluiten.

Was je haar niet elke dag, want daarmee bereik je net het tegenovergestelde effect. Onze lokken en hoofdhuid worden namelijk op natuurlijke wijze gehydrateerd door talg, en als dit laagje steeds wordt weggespoeld, krijgt je haar de kans niet om van nature te glanzen. Stel je wasbeurt dus gerust nog een dag uit en gebruik een beetje droogshampoo aan de wortels om je lokken fris te houden. Niet over de lengtes, want dat haalt de glans net weg.

De ‘Shine’-shampoo bar (Yves Rocher, € 7,99) is niet alleen mooi voor je haar, maar ook voor het milieu. Deze plasticvrije vaste shampoo maakt je lokken glanzend, zacht en stralend en is makkelijk in gebruik: schuim ‘m op tussen de handen of breng hem rechtstreeks op vochtig haar aan.

3. Extra verzorging

Verzorg je haar áltijd na het wassen met een conditioner of haarmasker. Die verzadigen je haar met verzorgende eigenschappen en sluiten de haarschubben, waardoor je lokken meer zullen glanzen. Breng ze alleen aan op de lengtes en punten om zwaar of vet haar te vermijden en spoel ze goed uit.

Heeft je haar nood aan een boost? Dan zit je helemaal goed met deze rijke, hydraterende behandeling (Douglas, € 15,99). De formule met arganolie en ceramiden beschermen je haar en sublimeren het, zodat je lokken mooi glanzen.

4. De juiste haarborstel

De juiste haarborstel is belangrijker dan je denkt. Sommige exemplaren beschadigen je haar, maken het dof en zorgen ervoor dat het afbreekt. Kies dus voor een kwalitatieve borstel met flexibele, zachte pinnetjes of voor eentje met natuurlijk haar.

Borstel je haar niet té vaak om haaruitval en beschadiging te voorkomen. Wees bovendien extra voorzichtig als je haar nat is, want dan is het extra breekbaar. Wacht tot je haren al wat zijn opgedroogd aan de lucht en werk altijd zachtjes van onder naar boven om knopen weg te halen.

Deze haarborstel met ionen-technologie (Adephar, € 34,95) creëert een antistatisch laagje over je haar waardoor het minder zal pluizen. Hij beschermt tegen uitdroging, ontwart, geeft glans en zorgt ervoor dat je haren makkelijker te brushen en te stylen zijn.

5. Regelmatig naar de kapper

De beste manier om je haar glanzend en gezond te houden, is door elke 8 tot 12 weken naar de kapper te gaan. Gespleten haarpunten laten knippen, voorkomt dat ze verder naar boven splijten en de glans uit je haar halen.

6. Beschermen is de boodschap

Te veel en te warme stylingtools zijn een ware aanslag op glanzend haar. Probeer je haardroger, stijl- of krultang dan ook zoveel mogelijk te vermijden. De hoge temperaturen die je op je haar gebruikt, kunnen je lokken namelijk beschadigen of doen uitdrogen. Gebruik je toch graag een stylingapparaat? Geen probleem, maar zorg er dan voor dat je je haar goed beschermt met een hittebestendig product. Een heat protection spray verstuif je bijvoorbeeld simpelweg in je haar, waarna je lokken beter bestand zijn tegen de warmte.

Met de Heat Protection Spray (Syoss, € 8,29 bij Kruidvat) bescherm je jouw lokken tot 230 graden tijdens het föhnen, stijlen en krullen. Bovendien vermindert het pluis, zodat de natuurlijke glans van je haar mooi naar voren komt.

7. Met de wind mee

Wanneer je je haren föhnt, doe je dat best door de haardroger van boven naar beneden te laten blazen, in de richting van de haarschubben mee. Zo maak je je lokken gladder, wat ze mooi doen glanzen. Blaas na het föhnen nog even na met koude lucht om de haarschubben te sluiten.

8. Een drupje olie

Gezond haar dat goed gevoed en gehydrateerd is, vertoont ook meer reflectie. Een voedende olie houdt je haar in topconditie en doet het mooi glanzen. Verdeel een klein drupje over je beide handpalmen en kneed het zachtjes in de punten van je haar. Vermijd de lengtes en aanzet, want zo kan je haar snel vet lijken.

Deze iconische olie (Nuxe, € 24,50) is geschikt voor je gezicht, lichaam én haar bevat een mix van 7 botanische oliën die intensief voeden, herstellen en sublimeren.

9. A spray a day…

Een glansspray doet zelfs de meest doffe haardos stralen. Breng ‘m als finishing touch aan op haar dat net in model is gebracht en hou de fles op zo’n 20 centimeter van het haar tijdens het sprayen, anders riskeer je dat het te vet wordt.

Tip: spray nooit parfum in je haar. Dat maakt je haar dof en droog, want de alcohol in parfum droogt je haar extreem uit. Kies in de plaats voor een haarparfum zonder alcohol of uitdrogende ingrediënten.

Lumi Coat (Keune, € 29,95) is een lichte spray die je haar een glanzend effect en hydratatieboost geeft. De ‘fiber sealing’-technologie legt een beschermende laag om het haar die voorkomt dat het beschadigt.

10. Aha, appelazijn!

Heel wat vrouwen zweren bij appelazijn voor glanzend haar. Leng 1/3 appelazijn aan met 2/3 water en giet het in je haren nadat je ze hebt gewassen met shampoo. Laat een minuutje zitten en spoel nog even na met zuiver water. Azijn heeft een samentrekkend effect op je haarschubben, wat voor meer glans zorgt. Bovendien maakt het je lokken zijdezacht. Een 100% natuurlijk middeltje dat zeker het proberen waard is!

