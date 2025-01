Weinig glans, een ruw gevoel, gespleten puntjes, pluishaar en een coupe die moeilijk in model te brengen is… Zit je met de handen in het haar, omdat je niet weet hoe je je kapsel weer leven kunt inblazen? Deze tips om van droog haar weer gezonde en glanzende lokken te maken, komen dan ongetwijfeld van pas.

SOS droog haar

Droog haar is erg kwetsbaar en kan snel beschadigd raken. Het ziet er dof uit, is moeilijker in model te brengen en maakt snel knopen. Vooral aan de puntjes voelt het ruw aan en kan het zomaar afbreken. Veel mensen hebben er vooral in de winter last van, maar eigenlijk kan het altijd voorkomen, in elk seizoen.

Droog haar heeft altijd een oorzaak, of is te wijten aan een combinatie van verschillende factoren:

Omgevingsfactoren : de temperatuurswisseling, airconditioning, …

: de temperatuurswisseling, airconditioning, … Een verkeerde haarverzorging : je haar te vaak wassen, hittegebruik, ruw borstelen, chemische haarbehandelingen, uitdrogende ingrediënten in een shampoo, …

: je haar te vaak wassen, hittegebruik, ruw borstelen, chemische haarbehandelingen, uitdrogende ingrediënten in een shampoo, … Biologische factoren: van nature te weinig vocht en talg in je haren.

Droog haar voorkomen en verzorgen: 15 tips

1. Kies voor de juiste shampoo

Een shampoo reinigt, voedt en verzorgt, maar niet alle ingrediënten zijn even lief voor je haar. Bepaalde soorten alcohol, bewaarmiddelen en siliconen, bijvoorbeeld. Hier lijsten we de bestanddelen op die je het best in een shampoo kunt vermijden.

2. Gebruik voedende haarverzorgingsproducten

Gebruik, na het wassen met shampoo, altijd een conditioner om je haar te verzorgen en de haarschubben te sluiten. Een wekelijks haarmasker voedt daarnaast tot in de diepte en geeft je kapsel een oppepper.

Ook een haarolie kan je lokken sterker en veerkrachtiger maken, en voor een uitbundige glans zorgen. Verdeel een druppeltje tussen je handpalmen en breng alleen op de haarpuntjes aan.

3. Was je haar niet te vaak

Door je haar te vaak te wassen, verwijder je het natuurlijke beschermende talglaagje van je hoofdhuid. Zo kan de hoofdhuid uitdrogen en heeft het haar geen bescherming bij de aanzet. Was je haar daarom twee à drie keer per week en fris je lokken tussendoor eventueel op met een droogshampoo.

4. Spoel je haar uit met lauw en koud water

Heet water droogt uit, dus spoel je haar bij voorkeur uit met lauw water. Een koude spoelbeurt sluit daarbij de haarschubben waardoor het vocht in je haar blijft en je lokken mooi zullen glanzen.

5. Let op met stylingtools

Stijltangen, krultangen en haardrogers zorgen voor hitte op je haar waardoor je lokken kunnen uitdrogen of beschadigen. Zet de temperatuur van je stylingtool daarom niet te hoog, hou (in het geval van je haardroger) voldoende afstand tot je haar en gebruik altijd een hittebeschermend product.

6. Kies voor de juiste elastiekjes

Die harde, stugge, plastic elastiekjes? Geen goed idee voor dagelijks gebruik. Gebruik liever zachte elastiekjes die je haar ruimte geven en geen ijzeren stukje hebben om beschadiging te voorkomen. Laat je haar af en toe ook los hangen, en zeker als het vochtig of nat is. Dan zijn je lokken namelijk extra gevoelig.

7. Vermijd chemische behandelingen

Chemische behandelingen zoals permanenten of bleken vragen bijzonder veel van je haar. Beperk ze dus tot een minimum en laat ze altijd uitvoeren in een kapsalon. Verzorg je haar achteraf goed om droog haar te voorkomen.

8. Let op met zee- en zwembadwater

De zee bevat zout en in een zwembad zit vrijwel altijd chloor. Zee- en zwembadwater hebben een sterk reinigende werking en zullen ook talg verwijderen, met droog haar als gevolg. Wat kan helpen, is je haar vóór en na het zwemmen uitspoelen met kraantjeswater.

9. Zorg voor extra luchtvochtigheid

Een lage luchtvochtigheid heeft ook invloed op je haar. Blijf daarom liefst niet te lang in droge ruimtes (waar bijvoorbeeld een lage luchtcirculatie is en de verwarming hoog staat). Zet het raam regelmatig open, installeer een luchtbevochtiger of zet simpelweg een glas water op de verwarming.

10. Kies voor de juiste haarborstel

De juiste haarborstel is zacht voor je haar en sluit de haarschubben, zodat droog haar beter kan hydrateren en herstellen. Borstel altijd van de punten naar de wortel: trek niet aan je haren, maar werk langzaam naar boven.

11. Geef jezelf een hoofdmassage

Ook je hoofdhuid heeft baat bij een deugddoende massage. Het verbetert de doorbloeding en stimuleert de talgproductie. Zet met je vingertoppen (niet met je nagels) een beetje kracht en maak zachte, ronddraaiende bewegingen. Ideaal tijdens het wassen.

12. Voed je haar van binnenuit

Zorg voor een volwaardig en gevarieerd voedingspatroon om je lichaam, en dus ook je haar, gezond te houden. Voedingsstoffen die uitzonderlijk goed zijn voor je haar, zijn proteïnen, zink en antioxidanten. Drink ook voldoende water om je lichaam te hydrateren.

13. Slaap op satijn

Wist je dat de wrijving van je kussensloop de haarschubben kan beschadigen? Doordat ze open gaan staan, kunnen je lokken droog en pluizig worden. Slaap daarom eens op een satijnen kussensloop: dat zorgt voor minder wrijving en behoudt het vochtgehalte in je haar. En het is nog goed voor je huid ook!

14. Bescherm tegen uv-licht

Uv-licht droogt je haar flink uit. Bescherm het dus met een hittebeschermer als je in de zon gaat, of draag een grote hoed. Zo krijgen je lokken een beschermlaag en dringen de schadelijke deeltjes van het zonlicht je haar niet binnen.

15. Ga regelmatig naar de kapper

Droog haar is vooral te zien bij de haarpuntjes. Laat ze regelmatig knippen om te voorkomen dat ze naar boven splijten en je lokken schade oplopen. Je haar zal zo langer en mooier uitgroeien, omdat het minder snel zal afbreken.

