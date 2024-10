Uitdunnend, breekbaar haar? Helaas niet altijd te vermijden, want je lokken zijn onderhevig aan heel wat verschillende factoren. Deze tips kunnen helpen om dun haar te versterken.

Waarom wordt je haar dunner?

Niet iedereen is gezegend met een volle haardos. Sommigen hebben van nature dun haar, terwijl anderen hun lokken fijner, dunner en brozer zien worden doorheen de jaren. De conditie van je haar heeft dan ook met verschillende factoren te maken, zoals:

de leeftijd

erfelijkheid

een ziekte

langdurige stress

medicijngebruik

milieufactoren

een extreem dieet of verkeerd voedingspatroon

hormonale schommelingen (zoals een zwangerschap of de menopauze)

en de manier waarop je je haar verzorgt.

9 tips om dun haar te versterken

Uiteraard heb je niet alle factoren in de hand, maar toch zijn er verschillende dingen die je kunt doen om de conditie van je haar te verbeteren. De volgende tips kunnen helpen om dun haar te versterken en je kapsel een boost te geven.

1. Kies de juiste haarverzorging

Agressieve haarverzorgingsproducten strippen de natuurlijke olielaag van je hoofdhuid en haar. Gebruik daarom een milde shampoo en conditioner die geschikt is voor dun en fijn haar, het liefst eentje die versterkende eigenschappen bevat.

2. Was je haar op de juiste manier

Was je haar niet meer dan 3 keer per week . Op die manier blijft de natuurlijke olielaag op je hoofdhuid intact, maar vermijd je ook dat stylingproducten de poriën van de hoofdhuid verstoppen.

. Op die manier blijft de natuurlijke olielaag op je hoofdhuid intact, maar vermijd je ook dat stylingproducten de poriën van de hoofdhuid verstoppen. Trakteer je hoofdhuid tijdens het wassen op een massage: een hoofdhuidmassage zorgt namelijk voor een goede doorbloeding , waardoor je haren sterker zullen uitgroeien.

tijdens het wassen op een massage: een hoofdhuidmassage zorgt namelijk voor , waardoor je haren sterker zullen uitgroeien. Breng conditioners en haarmaskers enkel op de puntjes aan. Zo vermijd je dat je lokken verzwaren en snel weer vet worden.

aan. Zo vermijd je dat je lokken verzwaren en snel weer vet worden. Spoel je haar uit met lauw water . Hitte droogt je haar uit (net zoals je huid) en kan op de lange termijn leiden tot droog en dun haar.

. Hitte droogt je haar uit (net zoals je huid) en kan op de lange termijn leiden tot droog en dun haar. Wrijf je haar na het wassen niet te hard droog, maar dep het zachtjes droog in een handdoek.

3. Ontwar met de juiste haarborstel

Wees voorzichtig als je je haar borstelt na het wassen. Je lokken zijn namelijk gevoeliger voor beschadiging als ze nat zijn, waardoor ze snel(ler) kunnen afbreken. Kam of borstel steeds van de puntjes naar boven en maak de knopen zachtjes los.

De juiste haarborstel is daarbij erg belangrijk: die heeft best natuurlijke, zachte haren die overtollig talg opnemen en verdelen tijdens het borstelen. Zo ontwar en verzorg je je haar tegelijk.

4. Zet de juiste voeding op het menu

Gezond haar begint bij de wortel, en die wordt van binnenuit gevoed. Een gezond eetpatroon heeft dus absoluut een invloed op je haar. In het geval van een vitaminetekort zal je lichaam de voedingsstoffen die je binnenkrijgt naar je vitale organen leiden, en daarom weg van je haarzakjes. Met andere woorden: je lichaam heeft op dat moment de energie niet om het groeiproces van het haar te ondersteunen. Na verloop van tijd kan dit uitdunnend haar veroorzaken.

Vermijd eenzijdige voeding, crashdiëten en te veel geraffineerde suikers: die zijn nefast voor je hele lichaam en dus ook voor je haar. Zet liever wat meer voedingsmiddelen met vitamine B, omega-3 vetzuren, zink en ijzer op het menu. Volkorenproducten, avocado, bananen, peulvruchten, noten, zaden, spinazie, eieren en vette vis zijn alvast een goed idee!

Eventueel kun je aanvullen met voedingssupplementen, maar het ene pilletje is het andere niet. Hier vind je meer info over beautysupplementen.

5. Hou een gezonde levensstijl aan

Je haar kan ook dunner worden omdat je hoofdhuid niet goed doorbloed is. Trakteer jezelf dus geregeld op een hoofdhuidmassage, maar meer bewegen en stoppen met roken hebben een nog groter effect op een goede doorbloeding.

6. Vermijd hitte en chemische behandelingen

Dun haar is extra broos en dus gevoeliger voor hitte en agressieve behandelingen. (Ont)kleur dus nooit zomaar zelf je haar, maar geef het werkje door aan de kapper. En laat stijltangen en andere stylingapparaten vaker links liggen: ze beschadigen je haar, waardoor het uiteindelijk afbreekt.

Gebruik je toch graag een stylingtool? Dan is het verstandig om je kapsel eerst tegen hitte te beschermen. Met zo’n hittebeschermer leg je een beschermend laagje over je haren. Zet de temperatuur van je styler liever niet hoger dan 180°C.

7. Let op met bepaalde kapsels

Wist je dat… je lokken vaak in vlechten, dotjes of een staart dragen, kan leiden tot dun haar? Slaap daarom alvast ’s nachts met los haar, of bind je haar maar heel zachtjes vast. Let daarbij ook op de tools die je gebruikt: zachte haarelastiekjes zijn bijvoorbeeld beter voor je haar dan klassieke rekkers met een metaalsluiting.

8. Ga regelmatig naar de kapper

Dun haar is gevoeliger en kan sneller splitsen of afbreken. Ga daarom regelmatig naar de kapper om de puntjes te laten bijknippen: zo voorkom je dat je haar verder splitst of beschadigt. Bovendien kan de kapper een aangepaste verzorging voorzien om je haar te versterken.

9. Relax

Stress is een grote oorzaak van haaruitval en broze lokken. Daar is niet altijd een pasklare oplossing voor, maar toch is het belangrijk om voldoende tot rust te komen en te ontspannen.

Ook over je haar:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!