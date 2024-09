Een nieuw seizoen? Dat betekent nagelnieuwe trends, en ook de beautywereld heeft deze herfst en winter heel wat moois te bieden. Van supernaturel tot : dit zijn de mooiste beautytrends voor het najaar!

Beautytrends najaar 2024

1. Kersenrode lippen

Dé nummer 1 klassieker der make-uptrends? Dat moeten wel rode lippen zijn. Ook dit najaar is rood populair als lipstick, en dan vooral een tint die neigt naar een kersenkleurtje. Wil je ultraprecies werken, omlijn je lippen dan eerst met een lippenpotlood in de kleur van je lippenstift en werk eventueel met een penseel om de lipstick aan te brengen.

2. Au naturel

De ‘no make-up make-up’-trend is een blijvertje en focust op een huid die zo minimaal mogelijk wordt opgemaakt: foundation maakt plaats voor een getinte dagcrème en blush wordt vervangen door een zachte crèmetint. De ogen worden maar lichtjes aangezet met een dun laagje mascara, de lippen krijgen een natuurlijke glosstint en de wenkbrauwen worden netjes in vorm geborsteld.

Omdat de focus vooral op de huid ligt, wordt je beautyroutine des te belangrijker: hoe beter je je huid verzorgt, hoe gezonder ze dikwijls wordt en hoe mooier je deze trend kunt uitspelen.

3. Gedurfde oogschaduw

Een groot contrast met de vorige trend is deze, waarbij de ogen net wél stevig mogen opvallen. Op de catwalks tijdens de beroemde modeweken werden modellen gespot met opvallende oogschaduw, vooral neonroze, die op strategische plaatsen zoals de binnenste ooghoeken werd aangebracht. Leuk als kleuraccent als je de rest van je make-up neutraal houdt, of om lekker mee te experimenteren voor een feestje.

4. Blush flush

Blush blijft ook dit jaar een van de belangrijkste trends. Dit najaar mag je zelfs nog wat meer toevoegen en je blush iets hoger op je jukbeenderen zetten voor een liftend en superfris effect. Subtiel werken is de boodschap, wil je dat je make-up er nog naturel uitziet. Bouw de kleur daarom liever op en werk in laagjes, zo breng je nooit te veel in een keer aan.

5. Smokey eyes

Naturel of net heel uitgesproken: smokey eyes zijn helemaal hip deze herfst, vooral in warme tintjes zoals bruin, koper en roest. Een glanzende oogschaduw op je bewegend ooglid houdt je look fris, een matte tint in je arcadeboog zorgt voor meer diepte. Afwerken doe je met een flinke laag mascara.

6. Zacht metallic

Metallic oogschaduw, subtiel en zachtjes met de vingertoppen vervaagd, zorgt voor een portie glans om donkere najaarsdagen op te lichten. Altijd mooi zijn klassiekers goud en zilver, maar ook aubergine- en olijfkleuren zijn dit jaar populair.

