In een beautywereld vol crèmes, serums en andere verzorgingsproducten, is het soms moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Welke producten breng je best eerst aan voor een huidverzorgingsroutine die wérkt? We klaren het graag voor je uit. Stapjes volgen en smeren maar!

Een gezonde huid

Een huidverzorgingsroutine is de basis van een gezonde, stralende huid. Eentje die je best ’s ochtends toepast om je huid te voeden en te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf, maar ook ’s avonds, om je huid te reinigen en weer in balans te brengen.

Een kleine kanttekening: vooraleer je ontmoedigd geraakt door het aantal stappen die een beautyroutine kan bevatten, is het belangrijk om te weten dat je ze heus niet allemaal (en niet elke dag) nodig hebt. Less is dikwijls more, en het enige wat je elke dag zou moeten doen, is reinigen, hydrateren en overdag een product met een zonbeschermingsfactor smeren. Voor wie het wat meer mag zijn, leggen we hier de ideale smeerroutine uit.

Huidverzorgingsproducten aanbrengen: de ideale volgorde

1. Gezichtsreiniger

Beginnen doe je bij het begin, en dat is meteen met één van de belangrijkste stappen in je beautyroutine: reinigen, om make-up, crèmerestjes, vuiltjes van buitenaf en overtollig talg te verwijderen. Door te reinigen hou je je huid fris en bovendien zullen de volgende verzorgingsproducten in je routine beter door je huid worden opgenomen.

’s Ochtends reinigen kan met micellair water of een milde cleanser, maar ’s avonds ga je best in twee stappen te werk:

Demaquilleren: met een reinigende olie of melk, om make-up zachtjes te doen wegsmelten. Draag je geen make-up, dan kun je deze stap skippen. Dieptereiniging: met een reinigingsgel of -mousse, om je poriën tot in de diepte te zuiveren.

Cleansing Water Foam, Uriage, € 14,75 bij 24Pharma

2. Toner

Toners zijn speciaal geformuleerd om je huid in balans te brengen en extra actieve ingrediënten toe te voegen aan je verzorgingsroutine. Hij zorgt ervoor dat je crème optimaal z’n werk kan doen: veel werkzame stoffen trekken immers makkelijker in bij een vochtige huid. Een fijn extraatje voor wie van een meer uitgebreide routine houdt.

Delicate Rose Gentle Toner, Douglas, € 10,99

3. Exfoliant

Exfoliëren doe je zo’n twee à drie keer per week om dode huidcellen te verwijderen. Dat kan met een klassieke korrelscrub, maar let op: de schurende deeltjes kunnen je bovenste huidlaag beschadigen en doen soms meer kwaad dan goed. Kies daarom liever voor een vloeibare exfoliërende lotion met huidvriendelijke zuren: die maakt je poriën van binnenuit vrij en stimuleert de celvernieuwing, zonder de huidbarrière te beschadigen. Gebruik je toch graag een korrelscrub, exfolieer dan 1 keer per week, zachtjes op een vochtige huid, en nooit langer dan een halve minuut per zone.

2% BHA Liquid Exfoliant, Paula’s Choice, € 39

4. Serum

Een serum werkt specifiek in op de behoeftes van je huidtype en is daarom een mooie aanvulling op een crème waarin bepaalde ingrediënten misschien minder goed functioneren. Kies voor eentje met werkzame stoffen, zoals bepaalde vitamines.

Gebruik je meerdere serums om verschillende huidbehoeftes aan te pakken? Dat kan, maar breng ze dan aan op volgorde van textuur. Begin met het meest vloeibare product en bouw op naar de dikste textuur.

Goed om te weten: je hoeft niet elk serum tweemaal dagelijks te gebruiken. Sommige merken raden dat eerder af, afhankelijk van de ingrediënten van het product. Lees daarom altijd goed de bijhorende informatie of vraag raad in de winkel.

Hyaluron-Filler Hydratatie Booster, Eucerin, € 34,95 bij Farmaline

5. Oogcrème

Een oogcrème hydrateert en kan daarnaast inwerken op donkere kringen, fijne lijntjes en rimpels. Bovendien is de textuur van een oogcrème aangenaam dun, waardoor het snel in de huid trekt. Breng ‘m rechtstreeks rond je oogcontouren aan of tokkel ‘m zachtjes in met je ringvinger.

Vinoperfect Brightening Eye Cream, Caudalie, € 35,20

6. Dag- of nachtcrème

Na het eventueel aanbrengen van je serum en oogverzorging, kan je crème zich volledig concentreren op de hydratatie, bescherming en verbetering van je huid. Gebruik ‘s ochtends een dagcrème met beschermende ingrediënten en ‘s avonds een nachtcrème die je huid herstelt.

Hydra-Essentiel Light Cream, Clarins, € 56,50

7. Zonnebescherming

Vergeet niet, als laatste stap van je ochtendroutine, om een product met SPF aan te brengen. De schadelijke uv-stralen van de zon zijn immers verantwoordelijk voor 80% van de huidveroudering in de vorm van rimpels, verslapping en pigmentvlekken. Smeer consequent het hele jaar door een SPF, want ook als de zon niet lijkt te schijnen, kunnen uv-stralen je huid nog steeds bereiken.

Bariésun Anti-Brown Spot Fluid SPF50+, Uriage, € 20,60 bij Farmaline

8. Extra: gezichtsmasker

Nood aan een extraatje of een fijn moment voor jezelf? Een wekelijks gezichtsmasker geeft je huid én je gemoedstoestand een echte oppepper. Breng ‘m aan na je reiniging en verwen je huid achteraf met een toner, een verzorgend serum en een vochtinbrengende crème. Hallo, gezonde glow!

Regenerate Balm Mask, Yves Rocher, € 4,99

Hoe weet je of je beautyroutine werkt?

Als je de juiste producten gebruikt, dan zul je al snel een verschil merken. Je huid voelt gladder aan en ziet er beter gehydrateerd uit. De resultaten zijn dikwijls niet instant, maar hebben even tijd nodig. Hou je huidverzorgingsroutine dus een aantal weken aan om het verschil te zien en erachter te komen of dit de juiste routine is voor jou.

Ondervind je last van bepaalde producten, in de vorm van droogheid, trekkerigheid, onzuiverheden, roodheid of andere huidproblemen? Stop dan onmiddellijk met het gebruik en vraag raad aan je dermatoloog of apotheek.

