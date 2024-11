Corrigerend ondergoed: waar moet je op letten?

Corrigerend ondergoed kan een strak, gladgestreken silhouet creëren en wordt daarom dikwijls gedragen onder aansluitende kleding. Belangrijk is wel dat je voor de juiste soort en maat kiest, want slecht zittend figuurcorrigerend ondergoed zorgt net voor een tegenovergesteld effect. We helpen je graag op weg!

Wat is corrigerend ondergoed?

Corrigerend ondergoed, ook wel shapewear genoemd, is ondergoed gemaakt uit een sterke stof die strak om je lichaam zit. Het houdt je huid stevig bij elkaar en zorgt voor een strakker silhouet, waardoor je er plekjes mee kunt ‘corrigeren’ waar je je misschien wat onzeker over voelt. Net zoals dat het geval is bij regulier ondergoed, is goed passend corrigerend ondergoed onzichtbaar onder je kleren.

Welke soorten zijn er?

Er zijn heel wat soorten corrigerend ondergoed, van slips met een hoge taille tot broekjes, hemdjes en onderjurken. Ze bestaan in alle kleuren van de regenboog, maar meestal in huidkleurige, witte en zwarte varianten.

Bij sommige bovenstukken is versteviging voor je borsten voorzien, maar eigenlijk dien je bij heel wat corrigerend ondergoed je eigen lingerie nog te dragen. Let er daarom op dat je lingerie perfect past en naadloos is, voor een mooi gestroomlijnd effect.

Verschillende stuks

Corrigerende slips bestaan in verschillende hoogtes (hoog, mid-waist en laag) en bieden ondersteuning aan je buik en taille.

bestaan in verschillende hoogtes (hoog, mid-waist en laag) en bieden ondersteuning aan je buik en taille. Corrigerende broekjes hebben korte of lange pijpen en corrigeren daarom ook je bovenbenen.

hebben korte of lange pijpen en corrigeren daarom ook je bovenbenen. Corrigerende body’s bedekken het hele bovenlichaam en verstevigen de hele zone.

bedekken het hele bovenlichaam en verstevigen de hele zone. Corrigerende hemdjes zijn korter dan een body en ondersteunen je bovenrug en buik.

zijn korter dan een body en ondersteunen je bovenrug en buik. Corrigerende onderjurkjes zijn langer dan een hemdje en bieden volledige dekking en vorming voor je lichaam.

zijn langer dan een hemdje en bieden volledige dekking en vorming voor je lichaam. Corrigerende leggings hebben dikwijls lange pijpen, tot aan de enkels, en bieden extra ondersteuning voor je benen en billen.

Verschillende levels

Licht corrigerend ondergoed is ideaal voor dagelijks gebruik. Het zorgt ervoor dat je huid lichtjes worden bedekt en dat randjes en lijnen bijvoorbeeld niet meer knellen.

is ideaal voor dagelijks gebruik. Het zorgt ervoor dat je huid lichtjes worden bedekt en dat randjes en lijnen bijvoorbeeld niet meer knellen. Medium corrigerend ondergoed zit nog steeds erg comfortabel, maar geeft al iets meer ondersteuning.

zit nog steeds erg comfortabel, maar geeft al iets meer ondersteuning. Supercorrigerend ondergoed geeft nóg meer versteviging en werkt extra in op de zones die je wilt aanpakken. Perfect voor een speciale gelegenheid, wanneer je er gestroomlijnder wil uitzien in die ene strakke jurk of broek.

Hoe kies je voor de juiste maat?

De maten van corrigerend ondergoed lopen gelijk met kledingmaten. Heb je dus bijvoorbeeld maat 40, dan is de kans groot dat je in het ondergoed dezelfde maat zult hebben. Vermijd een te kleine maat: dat spant te veel, wat oncomfortabel zit en ongetwijfeld zichtbaar is onder je kleren.

Let er vooral op dat het ondergoed comfortabel is. Het is normaal dat het een beetje strakker zit, maar het mag niet overdreven spannen of knellen. Is dat wel het geval, kies dan voor een maatje groter.

Waarop moet je letten tijdens het passen?

Probeer het nieuwe ondergoed altijd uitvoerig uit vooraleer je ermee naar buiten gaat. Wandel ermee rond, trek er je kleren overheen en ga even zitten. Zo merk je snel of het comfortabel zit en niet oprolt.

Hier let je best op tijdens het passen:

Stap ín het ondergoed in plaats van het over je hoofd aan te trekken: dat is makkelijker en zo vermijd je dat de stof onnodig stretcht.

in plaats van het over je hoofd aan te trekken: dat is makkelijker en zo vermijd je dat de stof onnodig stretcht. Ondergoed met pijpjes pak je best zo klein mogelijk bij elkaar, net zoals bij een panty. Zorg er eerst voor dat de pijpen goed over je bovenbenen zitten, vooraleer je het broekgedeelte over je billen trekt.

pak je best zo klein mogelijk bij elkaar, net zoals bij een panty. Zorg er eerst voor dat de pijpen goed over je bovenbenen zitten, vooraleer je het broekgedeelte over je billen trekt. Ondergoed met een hoge taille vouw je best eerst bij elkaar, vooraleer je ’t aantrekt als een gewone slip. Vouw de taille daarna over je buik.

vouw je best eerst bij elkaar, vooraleer je ’t aantrekt als een gewone slip. Vouw de taille daarna over je buik. Een corrigerende jurk of top rol je best langzaam naar boven. Om een hemdje netjes op z’n plaats te houden, kun je de rand in je slip stoppen.

7x corrigerend ondergoed

Corrigerende body Corrigerende body € 130 – PrimaDonna Shop het hier. Corrigerende string Corrigerende string € 36 – Triumph Shop het hier. Gladmakende onderrok Gladmakende onderrok € 22,99 – Hunkemöller Shop het hier. Corrigerend shortje Corrigerend shortje € 38 bij Annadiva – Spanx Shop het hier. Naadloos hemdje Naadloos hemdje € 25,99 – HEMA Shop het hier. Figuurcorrigerende jurk Figuurcorrigerende jurk € 31,95 bij Veritas – NoMi Shop het hier. Bodysuit met lage ruguitsnijding Bodysuit met lage ruguitsnijding € 46,99 bij Veritas – Magic Bodyfashion Shop het hier.

Bron: Annadiva.be

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!