7 vragen om jezelf te stellen vooraleer je een nieuw kledingstuk koopt

Bewuster nadenken over nieuwe kleren kopen: steeds meer mensen doen het, voor planeet én portemonnee. Deze zeven vragen kunnen daarbij helpen.

1. Heb ik al een gelijkaardig kledingstuk?

Drie zwarte broeken, twee witte hemden en drie bruine sweaters, is misschien wat te veel van het goede. Het heeft dus geen zin om een item aan te kopen waarvan je al iets gelijkaardigs in je kast hebt hangen. Zit die ene broek echt heel goed? Koop ze dan eventueel in een ander kleurtje dat volledig verschilt van de kleur die je al had. Zo kun je ook meer combineren in je kast.

2. Zou ik het ook kopen als het duurder was?

Kleine prijsjes zijn verleidelijk, waardoor je al snel miskopen begaat. Stel jezelf daarom de vraag: ‘Zou ik deze jurk ook kopen als hij 100 euro zou kosten in plaats van pakweg 30 euro?’. Is het antwoord ‘ja’, dan kun je ‘m met een gerust hart kopen. Is het antwoord ‘nee’, dan gaat het waarschijnlijk om een koopje dat je toch niet veel zult dragen.

3. Wat is de ‘cost per wear’?

Hou altijd de cost per wear in het achterhoofd. Het principe is eenvoudig: je toetst af of een prijs de aankoop waard is, aan de hand van hoe vaak je het stuk zult dragen.

Neem nu schoenen van 100 euro. Als je ze dagelijks draagt van juli tot pakweg december (ongeveer 180 dagen), dan is de cost per wear € 0,55 per keer . Een aankoop die de moeite waard lijkt te zijn.

. Een aankoop die de moeite waard lijkt te zijn. Bij een jurk van 100 euro die je enkel zult dragen voor een speciale gelegenheid, of in het beste geval misschien nog een tweede keer, zit je aan een cost per wear van 50 euro per keer. Iets om over na te denken, dus.

Als je op deze manier nadenkt over de aankoop van je kledij, kun je betere en bewustere keuzes maken. Het is bij twijfel dé ideale truc om knopen door te hakken!

4. Kan ik het combineren met de rest van mijn kleerkast?

Trenditems zijn leuk om je kleerkast meer schwung te geven, maar zijn misschien niet altijd zo goed te combineren met de rest van je kleerkast. Ga dus na of je het item kunt mixen en matchen met je andere kleding, want zo zul je het ongetwijfeld meer dragen.

5. Keek ik al in de kleerkast van familie of vrienden?

Heb je een specifiek stuk nodig voor een feestje of speciaal event? Misschien kun je iets lenen van vrienden of familieleden. Ook is het fijn om af en toe een kledingwissel te organiseren: door kleren aan elkaar door te geven die jullie niet meer dragen, hoeven jullie een tijdlang niet meer te gaan shoppen.

6. Is het stuk gemaakt van kwalitatieve stoffen?

Kleding van kwalitatieve stoffen, zoals wol, katoen, zijde en linnen, gaat een stuk langer mee. Je betaalt er misschien wat meer voor, maar de stukken zijn ook dikwijls aangenamer om te dragen (waardoor je ze vanzelf meer uit de kast haalt).

7. Kan ik een soortgelijk kledingstuk tweedehands shoppen?

Waarom alles nieuw kopen als je ontelbare mooie pre-loved stuks kunt scoren? Via een app als Vinted kun je bijvoorbeeld filteren welke kledingstukken of accessoires je zoekt en wat je kledingmaat is, al zijn er ook heel veel fijne fysieke tweedehandswinkels waar het heerlijk shoppen is. Onze favoriete shops vind je hier:

