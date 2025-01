Zoveel soorten jeans, zoveel keuze! Er zijn ontzettend veel modellen, stijlen en pasvormen, dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe kies je dan de jeansbroek die goed bij je past?

Een match made in heaven

Uiteraard moet een jeans vooral comfortabel zitten, maar het oog wil ook wat. De perfecte jeans laat je figuur mooi uitkomen: hij flatteert je billen en brengt je lichaam mooi in balans.

Maar dat effect krijg je alleen als je broek goed past in de taille, op je heupen en aan je boven- en onderbenen.

Het jeanswoordenboek

Wat betekenen de Engelse termen die op het etiket staan?

Low waist: met lage taille

met lage taille High waist: met hoge taille

met hoge taille Skinny: zeer nauw aansluitend, vaak met stretch

zeer nauw aansluitend, vaak met stretch Slim: vrij aansluitend, maar niet zó aansluitend als een skinny model

vrij aansluitend, maar niet zó aansluitend als een skinny model Straight of regular: recht model

recht model Baggy: zeer loszittend met verlaagd kruis

zeer loszittend met verlaagd kruis Boyfriend: loszittend model waarvan de pijpen naar beneden toe smaller zijn en dat laag op de heupen hangt

loszittend model waarvan de pijpen naar beneden toe smaller zijn en dat laag op de heupen hangt Girlfriend: loszittend model (maar niet zo los als een boyfriend jeans) dat smaller aan de benen zit en een hoge taille heeft

loszittend model (maar niet zo los als een boyfriend jeans) dat smaller aan de benen zit en een hoge taille heeft Mom jeans: loszittend, recht model met een hoge taille en laag kruis

loszittend, recht model met een hoge taille en laag kruis Bootcut: met wijde pijpen vanaf de kuiten

met wijde pijpen vanaf de kuiten Wide: met wijde pijpen vanaf de billen

met wijde pijpen vanaf de billen Flared: met wijde pijpen vanaf de knie

met wijde pijpen vanaf de knie Raw denim: donkere, eerder stugge jeans

donkere, eerder stugge jeans Bleached: gebleekte jeans

gebleekte jeans Ripped, distressed of destroyed: jeans met scheuren of rafels

jeans met scheuren of rafels Cropped: een beetje korter, ongeveer 7/8-lengte.

De juiste jeans voor jouw figuur

Voor élk figuur is er een geknipte jeans. Kies de juiste snit en zet de meest flatterende delen van je lichaam in de verf!

Zandloperfiguur

Jij hebt …

vollere borsten

een smalle taille

heupen die in verhouding staan met je schouders

Jouw ideale jeans:

Een jeans met een hoge taille is ideaal voor jouw figuur: je middel wordt geaccentueerd en je figuur komt zo volledig tot z’n recht. Kies voor een broek die niet té strak zit, zodat je lichaam mooi in proportie blijft. Een exemplaar met rechte of wijd uitlopende pijpen staan je prachtig, maar probeer gerust ook eens een mom- of girlfriend model.

Kiabi, € 20

Peerfiguur

Jij hebt …

een slank bovenlichaam: smalle schouders, kleinere borsten, een slanke taille

volle billen, benen en heupen

Jouw ideale jeans:

Kies een broek die je ultravrouwelijke vormen op de juiste manier benadrukt. De bootcut en flared jeans bijvoorbeeld: zo krijgt de onderkant van je benen wat meer volume, waardoor je figuur prachtig in balans blijft.

WE Fashion, € 80

Recht figuur

Jij hebt …

kleinere tot middelgrote borsten

schouders die even breed zijn als je heupen

geen duidelijke taille

slanke heupen en benen

Jouw ideale jeans:

Kies voor een jeans met een normale (regular) taille: die doet je figuur alle eer aan. Vermijd een laag kruis en probeer gerust eens een broek die goed aansluit en je slanke benen in de kijker zet, zoals een slim of skinny jeans. Ook iets lossere modellen, zoals de boyfriend, girlfriend of mom jeans, zijn een goed idee!

Only, € 39,99

Appelfiguur

Jij hebt …

volle borsten en bredere schouders

geen duidelijke taille

slanke benen

Jouw ideale jeans:

Met een high waisted model creëer je optisch meer taille. Een bootcut, flared, slim of straight model brengt je figuur bovendien meer in balans en laat je benen langer lijken. Vermijd jeansbroeken die los zitten aan je billen (zoals de boyfriend fit, bijvoorbeeld), want die bezorgen je net het omgekeerde effect.

Zizzi, € 29,99

Omgekeerde driehoek

Jij hebt …

een volle boezem

schouders die breder zijn dan je heupen

een slanke taille en smalle heupen en benen

Jouw ideale jeans:

Een jeans met wijdere pijpen creëert optisch meer volume onderaan. Kies voor een broek die normaal of iets hoger op je heupen valt om je vrouwelijke vormen te accentueren. Vermijd daarbij broeken die té strak zitten, om je brede schouders in balans met je lichaam te houden. Daarom is ook een boyfriend, girlfriend of mom fit prima voor jou.

C&A, € 29,99

Klein van gestalte

Strakke jeans en rechte snits zijn perfect voor jou. Een verhoogde taille verlengt je benen en zit lekker comfortabel. Let wel op de lengte van je broek: is ze te kort of te lang, dan lijk je net kleiner.

LolaLiza, € 29,99

Groot van gestalte

Heb je erg lange benen ? Ga dan voor een straight of slim model, maar ook een jeans met wijde pijpen trekt alle aandacht naar jouw eindeloze stelten. Vermijd hoge tailles, want daardoor lijkt je romp te kort in verhouding met je benen. Jij kunt bovendien perfect een jeans aan die iets korter valt (een ‘cropped’ model).

? Ga dan voor een straight of slim model, maar ook een jeans met wijde pijpen trekt alle aandacht naar jouw eindeloze stelten. Vermijd hoge tailles, want daardoor lijkt je romp te kort in verhouding met je benen. Jij kunt bovendien perfect een jeans aan die iets korter valt (een ‘cropped’ model). Heb je een lang bovenlichaam? Kies dan wél voor een hoge taille, want daardoor lijken je benen langer. Vermijd lage tailles, omdat die je lange bovenlichaam net benadrukken.

Liberty Island Denim, € 59,99 bij e5

De juiste jeans voor jouw stijl

Bij een vrouwelijke stijl kun je heel wat kanten uit. Het belangrijkste is dat de broek je vormen benadrukt: een skinny, slim fit, flared of bootcut doen je heupen mooi uitkomen, maar ook een los model kan prima in combinatie met een lichte blouse en pumps.

kun je heel wat kanten uit. Het belangrijkste is dat de broek je vormen benadrukt: een skinny, slim fit, flared of bootcut doen je heupen mooi uitkomen, maar ook een los model kan prima in combinatie met een lichte blouse en pumps. Voor een meer casual stijl kun je een snit kiezen die vrij losjes zit, zoals een boyfriend, girlfriend of mom fit. Ook rafels en andere details kunnen leuk staan. Combineer met een blouse of T-shirt die je vooraan in je broek stopt om je taille te benadrukken. Sneakers zitten hierbij lekker comfortabel, maar kies gerust ook eens voor leuke instappers.

kun je een snit kiezen die vrij losjes zit, zoals een boyfriend, girlfriend of mom fit. Ook rafels en andere details kunnen leuk staan. Combineer met een blouse of T-shirt die je vooraan in je broek stopt om je taille te benadrukken. Sneakers zitten hierbij lekker comfortabel, maar kies gerust ook eens voor leuke instappers. Bij de zakelijke stijl past een effen, donkere jeans zonder wassing. De broek spant best niet te hard, maar zit wel als gegoten. Een slim fit, regular of straight cut is hier ideaal. Combineer met een blouse, blazer en pumps om je zakelijke look af te werken.

Vermijd stress in het pashokje

Het is vaak even zoeken om je ideale jeans te vinden, maar gun jezelf de tijd om op zoek te gaan naar dat perfecte model voor jouw figuur.

Controleer de kwaliteit van de stof. Een jeans mag wel wat uitrekken, maar niet ‘uitslobberen’. Het materiaal moet stevig blijven aanvoelen.

van de stof. Een jeans mag wel wat uitrekken, maar niet ‘uitslobberen’. Het materiaal moet stevig blijven aanvoelen. Ga voor de juiste maat . Het ene merk hanteert ruime maten, terwijl de maten bij het andere merk dan weer kleiner uitvallen. Passen is de boodschap!

. Het ene merk hanteert ruime maten, terwijl de maten bij het andere merk dan weer kleiner uitvallen. Passen is de boodschap! Loop tijdens het passen even rond, ga door de knieën en ga even op een stoeltje of krukje zitten: zo voel je meteen of de broek goed zit. Afhankelijk van het model, mag een jeans aansluiten maar niet oncomfortabel zitten.

even rond, ga door de knieën en ga even op een stoeltje of krukje zitten: zo voel je meteen of de broek goed zit. Afhankelijk van het model, mag een jeans aansluiten maar niet oncomfortabel zitten. Controleer ook even of de rits niet opengaat en of de overslag boven de rits op z’n plaats blijft zitten.

niet opengaat en of de boven de rits op z’n plaats blijft zitten. Een perfect passende jeans heeft geen hulpmiddelen nodig om te blijven zitten. Koop dus zeker geen afzakkende of openstaande broek die je alleen met een riem kunt dragen.

Hoe was je een jeans?

Om de kleur en de vorm van je jeans zo lang mogelijk mooi te houden, was je ‘m best niet te veel. Laat je jeans na elke draagbeurt wel even luchten, het liefst aan een kapstok buiten.

Wil je je jeans toch even opfrissen? Was hem dan binnenstebuiten op een kort wasprogramma van maximaal 30 graden. Gebruik maar een heel klein beetje wasmiddel en laat wasverzachter achterwege. Laat hem vervolgens altijd aan de lucht drogen, want de droogkast kan de stretchstof in je jeans onherroepelijk uitrekken.

