Goeie vraag: is droogshampoo schadelijk voor je haar?

Even schudden en sprayen, en weg is die vette schijn in je kapsel. Droogshampoo is handig op drukke dagen, want je wast je haar zonder water! Maar is dat eigenlijk schadelijk voor je haar?

Wat is droogshampoo?

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is droogshampoo geen vervanging voor je gewone shampoo. Wel is het een handig hulpmiddeltje om je lokken op te frissen: het absorbeert olie en talg op je haar en hoofdhuid, waardoor je haar luchtiger valt, meer volume heeft en er minder vet uitziet. Op die manier kun je een wasbeurt een dagje uitstellen.

Hoe gebruik je het?

Breng droogshampoo aan op droog haar . Op vochtige lokken zal het product gaan klonteren.

. Op vochtige lokken zal het product gaan klonteren. Maak scheidingen in je haar met je vingers en breng het product gelijkmatig aan op je haarwortels . Doe dat van op zo’n 30 centimeter afstand: als het poeder te nat op je lokken terechtkomt, kan het minder goed overtollige olie absorberen.

. Doe dat van op zo’n 30 centimeter afstand: als het poeder te nat op je lokken terechtkomt, kan het minder goed overtollige olie absorberen. Laat een paar minuten inwerken .

. Borstel je haar goed uit of gebruik de haardroger op de koudste stand om overtollig product weg te blazen.

Gebruik droogshampoo eens ’s avonds: het kan de hele nacht inwerken, en je staat op met een frisse, luchtige coupe.

Is droogshampoo schadelijk voor je haar?

Droogshampoo kan geen kwaad, op voorwaarde dat je er geen dagelijkse gewoonte van maakt. Plan de dag nadien een wasbeurt in, om deze redenen:

Droogshampoo absorbeert niet alleen de olie op je lokken, maar ook die op je hoofdhuid. Bij overmatig gebruik kan dat irritatie, jeuk en zelfs eczeem uitlokken.

zelfs eczeem uitlokken. De overblijfselen van het product op je hoofdhuid kunnen zich op termijn opstapelen en de poriën verstoppen , met vervelende hoofdhuidproblemen (vb. kleine ontstekingen in de vorm van puistjes) als gevolg.

, met vervelende hoofdhuidproblemen (vb. kleine ontstekingen in de vorm van puistjes) als gevolg. Als je het product te vaak gebruikt, wordt je haar sneller vet: wanneer je talgklieren langdurig té droog zijn, gaan ze extra talg aanmaken om te compenseren.

Snelle stylingtips met droogshampoo

Om meer volume te maken, om een korte coupe te stylen of om je froufrou op te frissen… Met droogshampoo kun je heel wat! Lees maar:

Meer over je haar:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!