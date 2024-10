Herfstweer = onstuimig weer, en daar moet soms ook je kapsel aan geloven. Met deze tips kun je pluishaar voorkomen!

9x klaar met pluishaar

1. Verzorgen tijdens de wasbeurt

Pluishaar vermijden begint al onder de douche. Meer bepaald: bij de temperatuur. Zet het water niet te heet, want dat maakt je haar droger, met pluishaar tot gevolg. Gebruik daarnaast een verzorgende shampoo en een voedende conditioner of haarmasker om je haar te hydrateren en de haarschubben plat te leggen, waardoor je lokken gladder zijn en minder snel zullen pluizen.

Deze hydraterende, versterkende shampoo bevat krachtige ingrediënten die onzuiverheden verwijderen en je haren zowel van binnen als van buiten herstellen (Wella, € 20,49 bij Douglas).

2. Niet te vaak wassen

Was je haren niet té veel, want dat kan de natuurlijke oliën van je haar en hoofdhuid strippen. Het resultaat: een vettere hoofdhuid (want: de talgklieren zullen overcompenseren) en uitgedroogde lengtes. Je haar zo’n twee à drie keer per week wassen, is eigenlijk voldoende.

3. Handdoekdroog

Als je uit de douche stapt, zorg er dan voor dat je je haren zachtjes met de handdoek droogt. Door het wild droog te wrijven, worden de haarschubben opgeruwd en ontstaat er pluishaar. Knijp je lokken daarom uit, dep ze droog en wikkel de handdoek om je haar. Hoe zachter je je haar droogt, hoe minder het zal pluizen.

Handig na de wasbeurt: een haarhanddoek gemaakt uit microvezel. Het materiaal absorbeert vocht veel sneller dan een gewone handdoek, waardoor je lokken snel en zacht drogen (Di, € 9,99).

4. Verzorgende olie

Door een druppeltje haarolie op je lengtes te gebruiken, zorg je ervoor dat het minder gaat kroezen. Je haar wordt er bovendien extra zacht, glad en glanzend van.

Deze luxueuze haarolie bevat kostbare ingrediënten die het haar van binnenuit voeden en je kapsel zijdezacht en glad maken (Rituals, € 15,90).

5. Beschermen

Droog je elke dag je haar zonder beschermende producten te gebruiken? Of kleur je je haren regelmatig? Dan is het best mogelijk dat je haar gaat pluizen omdat het beschadigd is. Gebruik voor het föhnen of stylen altijd een product dat je haar tegen de hitte beschermt.

Bescherm je haar tegen de hitte met deze handige spray die ook nog eens verzorgende ingrediënten bevat. Hij repareert, maakt glad en vermindert pluishaar (Phyto, € 18,50 bij Farmaline).

6. Glad borstelen

De meest voorkomende fout is om je haren meteen te wassen wanneer het pluizig is. Je coupe borstelen kan er nochtans voor zorgen dat je je haar opnieuw gladstrijkt. Dat doe je best met een borstel met antistatische haren. Weet wel: deze tip geldt enkel voor als je steil haar hebt. Heb je krullen? Dan kan het helpen om ze een beetje vochtig te maken en de krulstructuur er opnieuw in te kneden met een haarmousse.

Het Belgische Adephar ontwikkelde deze ionische borstel die ontwart, verzorgt, volume geeft en voor minder uitdroging zorgt. Hij bestaat uit toermalijn, een edelstaal die een ionenmantel rond de borstel creëert waardoor de elektrostatische lading op de haren geneutraliseerd wordt (Adephar, € 34,95).

7. Staarten, vlechten en dotjes

Met de fiets op pad of door weer en wind stappen? Pluishaar voorkom je door je haren vast te dragen tot wanneer je op je bestemming aankomt. De golven die je in je haar krijgt als je het in een dotje of vlecht draagt, zijn nog mooi ook.

8. Een zijden kussensloop

Hoe minder wrijving met je lokken, hoe minder kans op pluishaar. Net daarom kan ook je kussensloop helpen om je lokken in bedwang te houden. Vervang je katoenen exemplaar eens door eentje uit zijde: een makkelijke manier om ook tijdens de nacht pluizig haar te vermijden, én het is ook beter (lees: zachter) voor je huid.

9. Een extra kappersbezoek

Want gezond haar gaat veel minder snel pluizen. Laat daarom de droge puntjes nog eens van je haren knippen om zo te voorkomen dat ze splijten, verder scheuren en zo haarschade en kroeshaar veroorzaken. Gezond haar zal vanzelf minder pluizen.

