Wat meer volume in je kapsel, wie droomt daar nu niet van? Met deze slimme en simpele stylingtrucs krijg je het ongetwijfeld voor elkaar!

Meer volume in je kapsel: 5 manieren

1. Volumepoeder

Volumepoeder is ideaal om korte coupes en fijn haar te stylen. Je gebruikt het op droog haar:

Maak scheidingen met je vingers op de plekken waar je volume in je kapsel wilt.

met je vingers op de plekken waar je volume in je kapsel wilt. Strooi het poeder zo dicht mogelijk tegen de haarwortel . Doseer goed, zodat het niet ophoopt of plakkerig wordt.

. Doseer goed, zodat het niet ophoopt of plakkerig wordt. Masseer het product even in.

Soft Dust Volume Powder met een handig doseerpompje (Schwarzkopf, € 16,29 bij bol.com)

2. Haar- of wortelmousse

Een mousse is één van de meest klassieke producten om je lokken een lift te geven. Terwijl je een haarmousse aan de wortels en over de lengtes van je haar kunt gebruiken, is een wortelmousse of root lifter specifiek bedoeld om je haar volume te geven vanaf de haaraanzet. Dat product is doorgaans sterker en dikker dan een gewone haarmousse, waardoor je ’t liever niet op de lengtes gebruikt.

Een mousse breng je aan op droog of handdoekdroog haar:

Maak scheidingen in je haar met je vingers en verdeel telkens een beetje mousse op de haarwortels .

. Masseer het product even in.

het product even in. Föhn je haar als je lokken nog wat nat zijn, maar ook op droog haar kun je best nog even de haardroger gebruiken. Zo fixeer je het product, waardoor het effect langer mooi blijft.

Big Fat Root Boost Mousse Spray voor onmiddellijk volume vanaf de haaraanzet (Lee Stafford, € 12,95 bij Douglas)

3. Zoutspray

Een zoutspray werkt het beste op haar dat van nature een lichte slag tot krullen heeft.

Breng het aan op handdoekdroog haar en knijp je lokken vervolgens in model .

. Drogen kan aan de lucht of met de diffuser (het ronde opzetstuk voor je haardroger).

Styling salt spray voor extra volume en golven in je haar (Mylène, € 9,95)

4. Kleefrollers

Kleefrollers vragen iets meer tijd, maar zijn heel efficiënt om meer volume in je kapsel te brengen. Grote rollers zorgen vooral voor volume, met kleinere rollers kun je krullen leggen.

Neem een lok die ongeveer even breed en dik is als de roller. Hou ’m loodrecht op je hoofdhuid en rol op vanaf de puntjes .

. Laat de rollers minstens een halfuur zitten, blaas er wat warmte op met de haardroger en laat weer afkoelen, of gebruik ze op vochtig haar en laat drogen .

en laat weer afkoelen, of gebruik ze . Borstel nadien goed door.

Kleefrollers 28 mm (HEMA, € 3,59)

5. Föhnborstel

Een zegen voor kapselklunzen: de nieuwste generatie föhnborstels die je haar in één beweging droogblazen en stylen. Deze heeft een blaasmond om je kapsel voor te drogen en twee opzetstukken om te brushen.

Blow Dry & Style AS7300 (Remington, € 28,99 bij Media Markt)

Extra volumetips

Klaar voor meer volume in je haar? Deze tips geven je kapsel een extra volumeboost.

Was je haar niet té veel – zo’n 2 keer per week is ideaal. Te vaak wassen stimuleert de talgproductie waardoor je haar sneller vet wordt en plat kan vallen. Volumeshampoos en -conditioners hebben wel degelijk zin: ze bevatten ingrediënten die je haar wat doen opzwellen. Trakteer je hoofdhuid tijdens het wassen op een korte massage. Dat stimuleert de bloedcirculatie naar de haarzakjes, wat je haarwortels zal versterken. Gebruik je conditioner of haarmasker enkel op de punten. Zo vermijd je dat je lokken verzwaren. Föhn je haren eens terwijl je je hoofd ondersteboven houdt. Valt je haar gewoonlijk in een middenscheiding, leg het dan eens opzij. Een simpel trucje voor instant meer volume aan de haarwortels. Breng ook wat glansspray aan: zo vangen je lokken véél licht, waardoor ook de lengtes meer volume krijgen. Lichtere lokken vangen licht en geven dus volume. Met slim geplaatste highlights kun je optisch een voller kapsel creëren of een donkere kleur meer luchtigheid geven. Volume in natuurlijke krullen krijg je door er vooral niet in te rommelen, want zo krijg je een pluiscoupe. Schud liever je haar goed los en trek in de bovenste laag de krullen hier en daar uit elkaar. Dode puntjes zorgen voor een doffe, futloze coupe. Door ze regelmatig te laten knippen, oogt je kapsel meteen voller.

