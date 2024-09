Net zoals verschillende huidtypes een andere dagcrème nodig hebben, past ook bij ieder haartype een andere shampoo. Hier met dat happy haar!

Waaruit bestaat shampoo?

1. Wasstoffen

Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie: “Zweet, talg, luchtvervuiling, stylingproducten: ze stapelen zich op en maken je haren dof en minder soepel. Een shampoo is dus nodig om vet en vuiltjes te verwijderen van je hoofdhuid en haren. Er zijn sterke en mildere wasstoffen. De eerste reinigen goed en schuimen flink, maar ze kunnen je haren en hoofdhuid te sterk uitdrogen. De meeste haartypes zijn daarom gebaat bij mildere wasstoffen.”

Voorbeelden van sterke wasstoffen : sodium lauryl sulfate en sulfosuccinaten.

: sodium lauryl sulfate en sulfosuccinaten. Voorbeelden van mildere wasstoffen: sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl methyl isethionate, decyl glucoside, sodium cocoyl isethionate en cocamide MIPA.

2. Verzorgende ingrediënten

“Hoe mild ze ook zijn, wasstoffen halen het natuurlijke olielaagje op je haar weg en maken je haren droog en pluizig. Een shampoo heeft daarom ook verzorgende ingrediënten nodig. Die houden het laagje haarschubben rondom elke haar gezond en dat is broodnodig voor gezonde, glanzende lokken. Ook proteïnes worden vaak gebruikt, zeker bij shampoos voor beschadigd haar. Ze vormen een beschermend laagje om het haar.”

Voorbeelden van verzorgende stoffen : plantaardige oliën, siliconen (te herkennen aan -cone, -conol of -siloxane op het etiket), glycerine, glycerol, ceramiden en panthenol.

: plantaardige oliën, siliconen (te herkennen aan -cone, -conol of -siloxane op het etiket), glycerine, glycerol, ceramiden en panthenol. Voorbeelden van proteïnes: hydrolyzed wheat protein of hydrolyzed keratin.

3. Verdikkings- en bewaarmiddelen, kleur- en geurstoffen

“Verdikkingsmiddelen verbeteren de textuur en het gebruiksgemak van de shampoo, terwijl bewaarmiddelen voorkomen dat schimmels en bacteriën zouden kunnen woekeren. Kleur- en geurstoffen maken de shampoo vooral aantrekkelijk en hebben dus geen functie voor het haar op zich. Uitzondering hierop zijn kleurcorrigerende pigmenten, zoals paars of blauw. Deze helpen om een gele of oranje schijn uit je lokken te halen.”

De ideale shampoo voor jouw haartype: normaal haar

Jouw haartype

Is je haar gezond en glanzend, zonder extreem vet of droog te zijn, dan wordt dit beschouwd als normaal haar. Dit haartype is veelal makkelijk in model te brengen en kan heel wat producten goed verdragen.

Jouw shampoo

Voor normaal haar volstaat een shampoo met milde wasstoffen en een paar gladmakende ingrediënten zoals oliën en siliconen.

Cocomino Glossing Shampoo Cocomino Glossing Shampoo € 24 bij Douglas – Drunk Elephant Kan ook voor pluizend haar. Shop het hier.

Nourishing Shampoo Nourishing Shampoo € 35 – Líkami Zachte formule. Shop het hier.

De ideale shampoo voor vet haar

Jouw haartype

Produceert je hoofdhuid te veel talg, dan wordt je haar snel vet. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Erfelijke aanleg bijvoorbeeld, maar ook hormonale schommelingen, stress en zelfs weersomstandigheden. Ook kan je haarverzorgingsroutine de oorzaak zijn. Te vaak wassen kan bijvoorbeeld de talgklieren overstimuleren om je voorraadje natuurlijke vetten aan te vullen.

Jouw shampoo

Vet haar heeft sterke wasstoffen nodig om weer schoon te worden. In shampoos voor vet haar vind je daarom veelal laurylsulfaten of sulfosuccinaten. Ze schuimen goed en reinigen efficiënt, maar kunnen ook uitdrogend en zelfs irriterend voor de hoofdhuid zijn. Beperk het gebruik daarom tot twee keer per week en wissel af met een mildere shampoo. Kun je simpelweg niet zonder je dagelijkse wasbeurt, gebruik dan een shampoo voor dagelijks gebruik. Deze bevat doorgaans mildere wasstoffen.

Deep Cleansing Shampoo Deep Cleansing Shampoo € 31 – Authentic Beauty Concept Eén tot twee keer per week. Shop het hier.

Aromachologie Gentle & Balanced Shampoo Aromachologie Gentle & Balanced Shampoo € 35 – L’Occitane Voor dagelijks gebruik. Shop het hier.

De ideale shampoo voor droog of beschadigd haar

Jouw haartype

In beide gevallen missen je lokken vocht en glans en voelen ze ruw aan. Bij beschadigd haar is daarnaast het laagje haarschubben aangetast, waardoor het sneller afbreekt. Droog en beschadigd haar kan ontstaan door overmatig gebruik van hittetools, maar ook door te vaak wassen met te weinig verzorgende ingrediënten. Daarnaast kunnen chemische behandelingen (zoals kleuren), zonlicht of ruw kammen of borstelen haarschade veroorzaken.

Jouw shampoo

Haar is dood materiaal. Eens het kapot is, kun je het niet meer herstellen. Wél kunnen verzorgende ingrediënten een (weliswaar tijdelijk) laagje rond je haar leggen, waardoor het meer glanst en makkelijker doorkambaar wordt. Droog en beschadigd haar heeft daarom baat bij een sterk voedende shampoo met milde wasstoffen. Daarnaast vind je vaak proteïnen terug in herstellende shampoos, omdat ze de natuurlijke beschermlaag van je haar versterken.

Repair Keratin Shampoo Repair Keratin Shampoo € 2,99 – Kruidvat Met keratine. Shop het hier.

Repair My Hair Shampoo Repair My Hair Shampoo € 24 – Eleven Australia Tjokvol verzorging. Shop het hier.

De ideale shampoo voor gekleurd haar

Jouw haartype

Gekleurd haar is in feite altijd in mindere of meerdere mate beschadigd. Kleuringen die toon-op-toon of verdonkerend werken, zijn wel heel mild. Ontkleuren is schadelijker, maar er bestaan tegenwoordig goede beschermende producten.

Jouw shampoo

Een shampoo voor gekleurd haar bevat ingrediënten specifiek afgestemd op kleurbescherming, zoals hydraterende stoffen en uv-filters. Is je haar ontkleurd, dan wissel je best af met een herstellende shampoo. Ontkleurd haar is leeg: er zit minder pigment in waardoor het sneller kapot gaat. Om een storende gele, oranje of rode schijn uit je haar te verwijderen, kun je een shampoo met respectievelijk blauwe, paarse of groene pigmenten kiezen.

No Yellow Shampoo No Yellow Shampoo € 13,05 i.p.v. € 14,50 bij Farmaline – Phyto Tegen een gelige gloed. Shop het hier.

Colormotion+ Shampoo Colormotion+ Shampoo € 20,49 bij Douglas – Wella Extra bescherming dankzij antioxidanten. Shop het hier.

De ideale shampoo voor fijn haar

Jouw haartype

Fijn haar heeft een kleine diameter. Het mist daardoor volume, valt snel plat en futloos, breekt makkelijk af en klit samen.

Jouw shampoo

Eentje met weinig siliconen en plantaardige oliën, want die verzwaren je haar. Staan ze ongeveer halverwege de ingrediëntenlijst, dan zit je goed. Vermijd je liever: stofjes die een film leggen om je haar (te herkennen als polymers).

Nuts About You Nuts About You € 24,90 – CÎME Heel mild dankzij de zeepnoten. Shop het hier.

Avocado Shampoo Avocado Shampoo € 14,99 bij Holland & Barrett – De Tuinen Voedt zonder verzwaren. Shop het hier.

De ideale shampoo voor krullend haar

Jouw haartype

Krullend haar gaat van grote S-golven tot strakke en compacte krullen. Afhankelijk van je specifieke krultype hebben je lokken iets andere verzorging nodig. Maar algemeen zijn krullen van nature droger en doffer zijn: hun vorm maakt lichtreflectie en verspreiding van talg immers lastiger.

Jouw shampoo

Krullen hebben baat bij intens voedende ingrediënten, zoals plantaardige oliën en boters. Je mijdt ook best sulfaten (te herkennen als sulfate, sulphate of sulfonate), niet-wateroplosbare siliconen (zoals dimethicone) en bepaalde minerale oliën, want ze zijn te sterk of leggen een verzwarend laagje om je fragiele krulhaar.

Coconut & Hibiscus Shampoo Coconut & Hibiscus Shampoo € 17,29 bij Kruidvat – Shea Moisture Geschikt voor alle krultypes. Shop het hier.

Curl Cleanser Curl Cleanser € 21,95 bij Zalando – Bouclème Crèmeshampoo voor hele droge krullen. Shop het hier.

Wat met een gevoelige hoofdhuid?

Dr. Jetske Ultee: “Schilfertjes, een droge en jeukende hoofdhuid, eczeem, overgevoeligheid voor parfum: ze kunnen het lastig maken om de juiste shampoo te kiezen. Een medische shampoo van bij de apotheek is veelal de beste oplossing. Hieraan zijn ingrediënten toegevoegd die hydraterend (zoals urea) of anti-roos (zoals salicylzuur, ketoconazol en piroctone olamine) werken. Vermijd in ieder geval agressieve wasstoffen, parfum en ‘tintelende’ ingrediënten zoals menthol: die irriteren de hoofdhuid en verergeren alleen het probleem.”

DermoCapillaire Kalmerende Shampoo DermoCapillaire Kalmerende Shampoo € 14,63 i.p.v. € 19,50 bij 24pharma – Eucerin Verrijkt met urea, voor de droge en jeukende hoofdhuid. Shop het hier.

