Manicure: 6 verwentips voor verzorgde nagels

Mooie en verzorgde nagels zijn geen overbodige luxe. Verwen ze met een uitgebreide manicure, net zoals in het schoonheidssalon!

Manicure voor thuis in 6 stappen

1. Reinigen en nagellak verwijderen

Start je manicure met een schone basis, door je handen en nagels helemaal schoon te maken met water en zeep. Ga ook achter je nagels met een bokkenpootje.

Kleeft er nog een restje nagellak op je nagels? Haal het dan weg met een wattenschijfje gedrenkt in nagellakremover. Kies voor een remover zonder aceton, want die is een pak milder voor je nagels. Aceton verwijdert je nagellak, maar stript ook de natuurlijke oliën van je nagels. Hierdoor drogen ze uit, waardoor ze broos worden en sneller afbreken.

2. Duw je nagelriemen naar achter

Duw je nagelriemen naar achter met een bokkenpootje. Ga zacht te werk en gebruik eventueel een nagelschaartje om loshangende velletjes weg te halen.

Tip: dompel je nagels zo’n 10 minuten onder in een badje met wat olijfolie om je nagelriemen week te maken. Zo kun je ze vlotter terugduwen (en het is nog goed voor je nagels ook).

3. Knippen en vijlen

Knip je nagels korter tot de gewenste lengte en vijl de hoekjes bij tot ze mooi glad zijn. Vijl altijd één kant op in plaats van heen en weer te gaan, want zigzaggen maakt de nagelplaat gevoelig voor splijten. Vijl van de rand naar binnen toe voor het mooiste resultaat.

PS Heb je broze of breekbare nagels, dan laat je de nagelknipper beter achterwege. Je nagels bestaan namelijk uit drie lagen, waar erg veel druk op komt te staan als je de nagelknipper bovenhaalt. Hierdoor kunnen de laagjes loskomen van elkaar en je nagels doen breken.

4. Optioneel: lak je nagels

Lak je nagels in een vrolijke kleur, of kies voor een doorschijnende nagellak voor een verzorgde uitstraling. Laat de laagjes telkens zo’n 5 minuten drogen.

Breng eerst een transparante basislaag aan om je nagelplaat te beschermen. Pluspunt: zo’n base coat zorgt ervoor dat je nagellak zich ergens aan kan hechten, waardoor hij langer zal blijven zitten.

aan om je nagelplaat te beschermen. Pluspunt: zo’n base coat zorgt ervoor dat je nagellak zich ergens aan kan hechten, waardoor hij langer zal blijven zitten. Lak je nagels met een dun laagje nagellak . Begin in het midden en zet wat druk op het borsteltje, zodat de haartjes zich mooi spreiden en de boog van je nagel volgen. Lak naar het uiteinde toe: eerst het midden, dan links en dan rechts. Blijf een millimeter weg van de nagelriemen: dat geeft een optisch verlengend effect.

. Begin in het midden en zet wat druk op het borsteltje, zodat de haartjes zich mooi spreiden en de boog van je nagel volgen. Lak naar het uiteinde toe: eerst het midden, dan links en dan rechts. Blijf een millimeter weg van de nagelriemen: dat geeft een optisch verlengend effect. Breng eventueel een tweede laag aan als de nagellak niet mooi dekt, of je een intensere kleur wilt.

aan als de nagellak niet mooi dekt, of je een intensere kleur wilt. Werk je nagellak af met een dunne top coat. Die zorgt ervoor dat je nagellak langer houdt en mooi glanst.

5. Geef jezelf een handmassage

Is je nagellak helemaal droog? Eindig je manicure dan met een vochtinbrengende handcrème. Neem de tijd om je handpalmen, vingers en polsen in ronddraaiende bewegingen te masseren.

6. Eindig met nagelriemolie

Om je nagels en nagelriemen extra te voeden, kun je eventueel nog een drupje nagelriemolie inmasseren. Perfect om broze nagels te herstellen, de nagelstructuur te versterken en je nagels gezond te houden.

