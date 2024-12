Zo combineer je jeans met glitter

Graag een vleugje glans, maar niet té? Combineer glitter met jeans en je krijgt de perfecte balans tussen feestelijk en casual.

Jeans en glitter: een supercombinatie

Een streepje glitter tijdens de feestdagen? Ideaal om te combineren met denim. Je geeft een casual look een sprankeltje glamour, of zorgt ervoor dat een feestelijke outfit mooi in balans blijft. Enkele tips om jeans en glitter stijlvol te combineren:

Een glittertop kan perfect worden gecombineerd met een eenvoudige jeans. Kies eventueel voor donker denim voor een extra feestelijk effect. Lichte jeans maakt het geheel wat meer casual.

Omgekeerd kan ook: combineer een glitterbroek of -rok eens met een jeanstop of -blouse.

Draag je graag een jeansjasje, dan kan dat perfect worden gedragen met een glittertop onder.

Voeg je graag subtiel glitter toe aan je outfit? Kies dan voor glitterschoenen- en accessoires. Een jeans krijgt bijvoorbeeld meteen een feestelijke upgrade met glittersneakers onder, of een glittertasje kan een leuke manier zijn om een denim outfit op te fleuren.

Populair: jeans waar glitter op werd aangebracht, zoals pailletten of strass, of geweven glittergaren. Ideaal om je look een subtiel glansje te geven, of om voluit te combineren met glitteritems voor een XXL-glanseffect.

Draag je glanzende jeans na de feestdagen gewoon door met een wollen truitje.

10x de mooiste glitterjeans

Straight jeans met strass Straight jeans met strass € 42,99 – Bel & Bo Shop het hier. Jeansrok- en jasje met pailletten Jeansrok- en jasje met pailletten € 119,99 voor de rok en € 119,99 voor het jasje – CKS Shop de rok hier en het jasje hier. Wijde jeans met steentjes Wijde jeans met steentjes € 59,95 – Vero Moda Shop het hier. Top en jeans met pailletten Top en jeans met pailletten € 45,99 voor de top en € 59,99 voor de jeans – My Jewellery Shop de top hier en de jeans hier. Denim jasje met strass Denim jasje met strass € 69,99 – ONLY Shop het hier. Jeans met subtiele glitter Jeans met subtiele glitter € 59,95 – JBC Shop het hier. Jeanshemd met steentjes Jeanshemd met steentjes € 59,99 – ONLY Shop het hier. Kokerrok met pailletten Kokerrok met pailletten € 119,95 – Never Fully Dressed bij Zalando Shop het hier. Wijde jeans met all-over strass Wijde jeans met all-over strass € 99,99 – ONLY Shop het hier. Jeanshemd met subtiele steentjes Jeanshemd met subtiele steentjes € 109,95 – Pepe Jeans bij Zalando Shop het hier.

10x combineren met glitter

Glittertop en -broek Glittertop en -broek € 39,99 voor de top en € 44,99 voor de broek – MS Mode Shop de top hier en de broek hier. Paillettenbroek met sierstrepen Paillettenbroek met sierstrepen € 49,99 – My Jewellery Shop het hier. Fluwelen top en rok met pailletten Fluwelen top en rok met pailletten € 39,99 voor de top en € 35,99 voor de rok – LolaLiza Shop de top hier en de rok hier. Glitterjurk Glitterjurk € 69,95 – JBC Shop het hier. T-shirt met pailletten T-shirt met pailletten € 39,99 – LolaLiza Shop het hier. Vestje met pailletten Vestje met pailletten € 44,99 – VILA Shop het hier. Overslagvest met glitter Overslagvest met glitter € 55 – WE Fashion Shop het hier. Glitterblazer Glitterblazer € 59,99 – VILA Shop het hier. Jurk met pailletten Jurk met pailletten € 90 – WE Fashion Shop het hier. Soepelvallende broek met lovertjes Soepelvallende broek met lovertjes € 39,99 – Stradivarius Shop het hier.

Lees ook:

