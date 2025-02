Kleur in je kleerkast: 13 kleurrijke truien

Meer kleur in je outfit is áltijd een goed idee. Kies eens voor een trui in een felle tint, om zo de laatste donkere winterdagen op te fleuren!

Het zonnetje in huis

Kom maar op met die laatste koude dagen, want met zo’n kleurrijke trui, ben jij het zonnetje in huis! Er zijn ontzettend veel manieren om ‘m te combineren, zodat jij volledig je eigen stijl kunt volgen.

Deze tips kunnen je alvast inspireren:

Combineer je trui met een neutraal onderstuk , om de kleur extra te doen opvallen.

, om de kleur extra te doen opvallen. Of ga voor color blocking : door je onderstuk in een contrasterende tint te kiezen, komt de kleur van je trui extra opvallend uit.

: door je onderstuk in een contrasterende tint te kiezen, komt de kleur van je trui extra opvallend uit. Ook mooi: een toon-op-toon combinatie waarbij je voor de volledige outfit voor dezelfde kleuren kiest. Een felroze trui en een zachtroze broek, bijvoorbeeld.

waarbij je voor de volledige outfit voor dezelfde kleuren kiest. Een felroze trui en een zachtroze broek, bijvoorbeeld. Het is altijd mooi als de kleur van je trui eventueel terugkomt in de print van je rok of jurk, maar wees ook niet bang om verschillende kleuren te mixen en te matchen.

eventueel terugkomt in de print van je rok of jurk, maar wees ook niet bang om verschillende kleuren te mixen en te matchen. Stem je accessoires af op je trui: kies eens voor schoenen, een handtas of een paar oorbellen in dezelfde kleur. Zo maak je van je outfit een mooi geheel.

af op je trui: kies eens voor schoenen, een handtas of een paar oorbellen in dezelfde kleur. Zo maak je van je outfit een mooi geheel. Je kunt je trui uiteraard dragen op een broek, maar ook op een rok en zelfs een jurk. Kies in dat geval voor een korte trui die je taille benadrukt en waarmee je meer vorm in je figuur creëert.

die je taille benadrukt en waarmee je meer vorm in je figuur creëert. Is je trui wat langer? Stop ‘m dan in je broek of rok en laat een beetje bloezen. Als je een jurk draagt, dan kan een tailleriempje uitkomst bieden.

Warme, kleurrijke truien

Fluofun Fluofun € 39,99 – LolaLiza Shop het hier.

Zonnig geel Zonnig geel € 29,99 – Only Shop het hier.

Mooi in magenta Mooi in magenta € 19,99 – C&A Shop het hier.

Hemelsblauw Hemelsblauw € 39,99 – Vila Shop het hier.

Trendy koraal Trendy koraal € 34,99 – Vero Moda Shop het hier.

Een streepje voor Een streepje voor € 49,99 – Y.A.S Shop het hier.

Groen, graag! Groen, graag! € 49,99 – Paprika Shop het hier.

Met een print Met een print € 89,99 – CKS Shop het hier.

Lieflijk lila Lieflijk lila € 49,99 – My Jewellery Shop het hier.

Romantisch rood Romantisch rood € 59,95 – JBC Shop het hier.

Keurige kleurtjes Keurige kleurtjes € 59,99 – Libelle-collectie bij e5 Shop het hier.

Knallen in kobalt Knallen in kobalt € 50 – WE Fashion Shop het hier.

Meer moois:

Geborduurde bloemen Geborduurde bloemen € 49,99 – Zizzi Shop het hier.

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!