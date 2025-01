Mocha Mousse: zo combineer je de trendkleur van 2025

Naar jaarlijkse gewoonte maakte kleureninstituut Pantone de trendkleur van het jaar bekend. In 2025 is dat ‘Mocha Mousse’, een warme bruintint. Zo combineer je de trendkleur in je kleerkast!

Trendkleur 2025

Vorig jaar koos Pantone voor ‘Peach Fuzz’, een fluweelzachte perziktint die tussen roze en oranje valt. Met Mocha Mousse gaat het kleureninstituut in 2025 voor een ‘verwarmende bruine tint vol rijkdom, met de eigenschappen van chocolade en koffie’.

Leatrice Eiseman van het Pantone Color Institute beschrijft de kleur verder als ‘verfijnd en weelderig, maar tegelijk pretentieloos klassiek. Het is een tint die ons verlangen naar alledaagse geneugten en bedachtzame verwennerij ondersteunt.’

10x stralen in Mocha Mousse

Heel wat mode-ontwerpers, designers en kunstenaars halen inspiratie uit de trendkleur van het jaar, en ook Mocha Mousse wordt in erg veel collecties gespot. De kleur is dan ook neutraal en lekker veelzijdig, waardoor het makkelijk te combineren is met andere kleuren.

Een aantal combinatietips:

Combineer kleding in Mocha Mousse met natuurlijke tinten , zoals beige of crème. Dit geeft een luxueuze, zachte look.

, zoals beige of crème. Dit geeft een luxueuze, zachte look. De kleur past ook goed bij andere aardetinten zoals terracotta, olijfgroen, en donkerbruin.

zoals terracotta, olijfgroen, en donkerbruin. Voor een chique, monochrome look kun je verschillende tinten in Mocha Mousse combineren. Denk maar aan een blazer in een lichte tint en een broek in een donkerdere tint.

combineren. Denk maar aan een blazer in een lichte tint en een broek in een donkerdere tint. Laat de kleur sieren in z’n eenvoud door ’m te combineren met wit of zwart .

. Of kies voor contrast met opvallende kleuren : helderrood, fuchsia of grasgroen, bijvoorbeeld. Ideaal om je outfit wat punch te geven.

: helderrood, fuchsia of grasgroen, bijvoorbeeld. Ideaal om je outfit wat punch te geven. Ook met metallic accenten combineert de trendkleur mooi. Goud zorgt voor samenhang, zilver contrasteert meer.

combineert de trendkleur mooi. Goud zorgt voor samenhang, zilver contrasteert meer. Kiezen voor accessoires in Mocha Mousse is ook een goed idee: de kleur is tijdloos, waardoor een item zoals een handtas of sjaal lang in de mode zal blijven.

