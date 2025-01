I would walk five hundred miles, and I would walk five hundred more… Op schoenen die comfortabel zitten én ook nog eens heel trendy zijn, zoals we zien in deze grote schoenentrends voor 2025!

Schoenentrends 2025

Een nieuw jaar betekent nagelnieuwe trends. Van make-up en kapsels tot mode, en nu ook schoenen: met deze schoenentrends voor 2025 zet je jouw beste voetje voor!

1. Retro sneakers

De sneakertrend is nog lang niet voorbij. De komende seizoenen zien we de schoenen vooral in een casual versie met een retro twist, vooral in neutrale kleuren (zoals beige, bruin en bordeaux). Merken zetten daarbij steeds meer in op comfort, waarbij tijdens de ontwikkelingsfase veel aandacht wordt besteed aan de schoenzool.

2. Mary Janes

Minstens even tijdloos en populair als sneakers zijn Mary Jane-schoenen. Die zien eruit als ballerina’s met een riempje, al dan niet met een hakje onder. De neus van de schoenen zijn meestal spits of eerder afgerond en vallen de komende seizoenen te spotten in lakleer of contrasterende kleuren.

3. Kleine hakjes

Fan van schoenen met hakken, maar vind je die niet altijd even goed zitten? Dan komt deze trend als geroepen. Kitten heels, oftewel kleine hakjes van maar een paar centimeter hoog, zijn razend populair de komende seizoenen. Leuk onder enkellaarsjes, maar vooral onder pumps of sandalen. Superchic én comfortabel.

4. Rood

Gezien op de catwalks tijdens de internationale modeweken: schoenen in een rode tint, van vuurrood tot een zachtrozerood en diep bordeaux. Ideaal onder een simpel zwart jurkje of een jeans, om je outfit een streepje kleur te geven.

5. Instappers

Zonder twijfel een van de grootste schoenentrends voor 2025: instappers, en dan voornamelijk schoenen waarbij de tenen mogen worden gezien. Instappers zien we vooral in een platte versie, maar ook steeds meer met een hakje eronder. Met zo’n klassieker zit je altijd goed!

