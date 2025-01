Van krullen naar steil haar: 4 manieren

Krullen en golven zijn prachtig, maar wil je af en toe eens afwisselen, en kiezen voor steil haar? Dat kan op verschillende manieren.

Van krullen naar steil haar

Er zijn verschillende manieren om krullend haar steil te maken. Zo kun je je haar zelf brushen of gladstrijken met de stijltang of -borstel, waarbij het belangrijk is om hittebescherming te gebruiken. Krullen zijn namelijk droger en gevoeliger voor beschadiging, en bovendien fixeert zo’n product je styling waardoor je lokken langer pluisvrij zullen blijven. Er zijn daarnaast behandelingen die je bij de kapper kunt laten uitvoeren en zorgen voor een lang resultaat, zoals een keratinebehandeling of chemisch permanenten.

1. Brushen

Een klassieker is je haar (laten) brushen of föhnen: hierbij worden krullen steil gemaakt met een haardroger en ronde borstel. Een behandeling die vaak wordt gevraagd bij de kapper, maar die je ook zelf kunt doen.

Maak je haar handdoekdroog, kam het volledig door en leg je lokken in het model waarin je ze wilt brushen. Maak dus al een zij- of middenscheiding en leg eventueel je pony naar voren. Blaas je haar vervolgens al voor zo’n 80 procent droog met de haardroger. Start hierna met brushen: maak verdelingen in je haar en leg een lok (die niet te breed is) over een ronde föhnborstel. Start aan de wortel van de lok en strijk de borstel langzaam door je haren terwijl je volgt met de haardroger. Zorg voor spanning op je haar en richt de luchtstroom naar beneden voor een glad resultaat. Blijf aan de puntjes even draaien met je borstel terwijl je droogt: zo vallen ze mooi naar binnen.

2. Stijltang

Eén van de meest toegankelijke manieren om van krullen naar steil haar te gaan: de stijltang. Doorheen de jaren kwamen er steeds meer tools op de markt met temperatuurinstellingen en (keramische) platen die je haar beschermen en dus niet meer zo schadelijk zijn.

Verwarm de stijltang tot de temperatuur die je nodig hebt voor je haar. Heb je dik of stug haar, ga dan tot maximum 185°C. Is je haar eerder fijn, gekleurd of beschadigd, hou het dan bij een lagere temperatuur. Verdeel je haar in secties, neem een pluk haar die niet breder is dan de plaat van je stijltang en klem de pluk dichtbij de haarwortel in de stijltang. Glijd de stijltang in een vlotte beweging naar beneden. Niet te snel, zodat je haar genoeg warmte krijgt. Maar ook niet te traag, zodat je haar niet verbrandt.

Mis je na het steilen toch nog wat schwung in je haar? Met deze tips leg je met de stijltang losse golven in je haar.

3. Stijlborstel

Een zogenaamde stijlborstel is een fijn alternatief voor wie minder handig is met de stijltang, of de achterkant van het haar moeilijk kan stylen. Zo’n straightening brush lijkt op een gewone haarborstel, maar eentje waarbij de haren opwarmen, waardoor je je haar gladstrijkt tijdens het borstelen.

Voor het mooiste resultaat verdeel je je haar in secties en borstel je gelijkmatig en langzaam door elke lok: van de wortel naar de punt, waarbij je de lok met je andere hand wat onder spanning houdt. Wil je extra volume, hou de borstel dan onder de lok in plaats van erop. Als je haar nog niet helemaal steil is, herhaal je de beweging een paar keer over dezelfde sectie.

4. Chemische behandeling

Aangeboden bij de kapper zijn er verschillende chemische behandelingen om krullend of golvend haar te steilen. Deze veranderen de structuur van je haar, waardoor de krullen of golven verdwijnen en het haar steil blijft. Enkele gekende behandelingen:

Een keratinebehandeling wordt vaak toegepast om het haar gladder en beter beheersbaar te maken. Zo’n behandeling voegt keratine, een natuurlijk eiwit in je haar, toe aan de haarvezels. De keratine sluit de haarschubben en maakt het haar steiler, glanzender en gladder. Het resultaat blijft doorgaans 3-6 maanden zitten, afhankelijk van je haartype en de verzorging.

wordt vaak toegepast om het haar gladder en beter beheersbaar te maken. Zo’n behandeling voegt keratine, een natuurlijk eiwit in je haar, toe aan de haarvezels. De keratine sluit de haarschubben en maakt het haar steiler, glanzender en gladder. Het resultaat blijft doorgaans 3-6 maanden zitten, afhankelijk van je haartype en de verzorging. Chemisch permanenten is een diepgaande behandeling waarbij sterke stoffen worden gebruikt om de structuur van je haar te veranderen. Deze techniek is permanent: je haar blijft steil tot het uitgroeit. De wortels moeten dus regelmatig opnieuw worden behandeld.

Weet wel: niet elke kapper biedt ze aan en niet elke behandeling is geschikt voor elk haartype. Bovendien hangt er dikwijls een stevig prijskaartje aan vast. Laat je op voorhand dus goed informeren.

Meer lezen over haarverzorging?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!