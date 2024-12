Snel en simpel: zo maak je een feestelijke lage dot

Een kapsel waarmee je echt altijd goed zit, is een lage dot. Ook tijdens de feestdagen! We tonen je graag hoe je dit kapsel in nog geen twee minuten maakt.

Lage dot

Heb je halflang tot lang haar? Probeer dan eens deze techniek om een lage dot te maken! Ter voorbereiding kun je alvast een texturiserend product (zoals een textuurspray of kleurloze droogshampoo) in je haar verstuiven, zodat je haar minder glad is en je kapsel dus beter zal blijven zitten.

Wil je graag meer volume in je kapsel, dan kun je de lokken op je kruin zachtjes touperen. Kam je haar aan de wortels tegen de richting in en ga achteraf nog eens lichtjes met je borstel over je lokken om ze opnieuw glad te strijken, zonder dat je volume verliest. Of verstuif wat volumepoeder aan de haarwortels voor meer stevigheid: scheid je haar met je vingers en verstuif het zoals een zoutvaatje. Masseer het nog even goed in vooraleer je aan je kapsel begint.



Zo maak je dit kapsel:

Maak een lage paardenstaart, maar trek je lokken op het einde niet volledig door je elastiek, zodat je een lus creΓ«rt. Twist het haar dat nog los hangt. Verberg het elastiekje met de twist en speld goed vast met schuifspeldjes die je naar binnen stopt, zodat je ze niet meer ziet zitten. Maak de lus iets breder en speld ook de zijkanten vast, zodat je een dotje krijgt. Trek de haren op je kruin eventueel iets losser voor meer volume. Liet je een pluk aan je gezicht los? Krul het dan eventueel voor een feestelijk accent. Ook mooi: werk je kapsel af met een haarspeld. Plaats ‘m net boven je dot, of aan de zijkant.

Tekst en uitvoering: Jolien Thieleman β€’ Camera en montage: Jill Verheyden

Meer feestkapsels uitproberen?

Dat kan, want wij voorzien je graag van heel wat stap-voor-stap video’s. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze feestkapsels voor halflang haar, voor krullen, of voor kinderen!

