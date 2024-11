Luipaardprint: zo combineer je dé modetrend van het moment

Speels, stijlvol en ontzettend populair: de luipaardprint (of panterprint) is ongetwijfeld dé modetrend van het moment. Het motiefje combineert wondermooi met verschillende tintjes en in verschillende stijlen. Laat je inspireren!

Populaire panterprint

Luipaardprint is helemaal terug van weggeweest. Het motiefje is dan ook erg tijdloos en veelzijdig en kan prima worden gebruikt als opvallende print om een modestatement mee te maken. Een panterprint geeft je outfit een interessant accent en wordt door modekenners geassocieerd met vrouwelijkheid, elegantie en zelfvertrouwen.

Luipaardprint combineren: zo doe je dat

Er zijn duizend-en-een manieren om een luipaardprint stijlvol in je outfit te integreren. Enkele tips:

Combineer de print met neutrale kleuren zoals zwart en wit voor een tijdloze look. Of kies voor beige en grijs: deze kleuren verzachten de impact van de print en zorgen voor een meer casual outfit.

zoals zwart en wit voor een tijdloze look. Of kies voor beige en grijs: deze kleuren verzachten de impact van de print en zorgen voor een meer casual outfit. Mix en match luipaardprint met verschillende materialen , zoals denim of leer.

, zoals denim of leer. Kom verrassend uit de hoek en combineer de luipaardvlekjes met een chic stuk zoals een gilet, of een klassiek item zoals een trenchcoat. Het geeft je outfit meteen een hippe update.

zoals een gilet, of een zoals een trenchcoat. Het geeft je outfit meteen een hippe update. Durf ook eens te experimenteren met andere prints . Combineer luipaardprint bijvoorbeeld met streepjes of ruitjes voor een speelse, gedurfde look.

. Combineer luipaardprint bijvoorbeeld met streepjes of ruitjes voor een speelse, gedurfde look. Hou je het liever minimalistisch , hou dan de rest van je outfit simpel als je een opvallend luipaardprint item draagt. Zo voorkom je dat je outfit te druk wordt.

, hou dan de rest van je outfit simpel als je een opvallend luipaardprint item draagt. Zo voorkom je dat je outfit te druk wordt. Kan ook: kies voor accessoires in luipaardmotief, zoals een riem, schoenen, een handtas of een sjaal. Ook details in je outfit (denk maar aan een kraagje of biesje) met een luipaardpatroon is een goede optie om de trend uit te proberen.

15x stralen in luipaardprint

Blouse met luipaardprint Blouse met luipaardprint € 18,99 – C&A Shop het hier. Lange jurk Lange jurk € 49,99 – Vero Moda Shop het hier. Jeans met luipaardprint Jeans met luipaardprint € 49,99 – Vero Moda Shop het hier. Top met korte mouwen Top met korte mouwen € 19,99 – Only Shop het hier. Denim hemdjurk Denim hemdjurk € 59,99 – LolaLiza Shop het hier. Midirok Midirok € 22,99 – H&M Shop het hier. Halflange blazer met knopen Halflange blazer met knopen € 69,99 – Paprika Shop het hier. Jurk met pofmouwen Jurk met pofmouwen € 26,99 – C&A Shop het hier. Top met strikdetail Top met strikdetail € 39,99 – Vila Shop het hier. Panty met panterprint Panty met panterprint € 14,95 – Calzedonia Shop het hier. Bomberjasje met grijs luipaardmotief Bomberjasje met grijs luipaardmotief € 64,99 – Vila Shop het hier. Wijde broek Wijde broek € 18 – Kiabi Shop het hier. Debardeur Debardeur € 39,99 – LolaLiza Shop het hier. Overgooier met panterprint Overgooier met panterprint € 54,99 – Pieces Shop het hier. Sjaal met luipaardprint Sjaal met luipaardprint € 24,99 – Veritas Shop het hier.

Heb je deze artikels al gelezen?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!