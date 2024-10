De herfst en winter zijn seizoenen van neutrale aardekleuren en donkere tinten. Niets mis mee, maar het kan ook heel leuk zijn om meer kleur in je outfit te verwerken. Hoe je dat doet? We inspireren je graag met deze tips!

Modetrends van het najaar

De modetrends voor het najaar van 2024 hebben weer heel wat moois in petto. Zo zien we heel veel crèmekleuren en grijstinten in de collecties, maar ook felle kleuren kunnen: vooral fuchsia, oranje, rood en diepgroen zijn populair.

Zo draag je meer kleur in het najaar

Zin om dit najaar zelf meer kleur in je outfit te verwerken? Het zit ‘m soms in details! Deze tips kunnen je misschien wel inspireren.

1. Laagjes

‘s Ochtends nog fris, doorheen de dag wat warmer: laagjes dragen is dikwijls dé ideale oplossing in het najaar. Draag je graag verschillende kleuren en texturen? Een gekleurde coltrui onder een neutrale debardeur kan een mooi effect geven. Ook mooi: een trui waarvan een van de kleurtjes terugkomt in je jas.

Gestreepte trui, LolaLiza, € 45,99

2. Prints en patronen

Kledingstukken met opvallende prints en patronen brengen op een makkelijke manier meer kleur in je outfit. Kies bijvoorbeeld voor een geometrisch patroon of een bloemenmotief waarin felle tinten werden verwerkt.

Jurk met bloemenprint, Paprika, € 69,99

3. Kleurrijke accessoires

Nog een manier om makkelijk kleur toe te voegen, zijn accessoires zoals sjaals, mutsen, handschoenen en handtassen. Kies ze in een kleur die een mooi contrast geeft en zorg zo voor een echte blikvanger in je outfit.

Leren schoudertas, MAE, € 59,99 bij Veritas

4. Colour blocking

Mag het voor jou wat feller? Ga dan voor colour blocking en draag verschillende contrasterende kleuren samen. Clashen mag: combineer oranje bijvoorbeeld met fuchsia of kobaltblauw met geel.

Blouse, CKS, € 79,99

5. Statement stuk

Kan ook: kiezen voor één stuk in een felle kleur. Een felgekleurde jas, trui of jeans bijvoorbeeld kan je hele outfit naar een hoger niveau tillen. Mooi om te combineren met contrasterende tinten of met neutrale kleuren die het felle kledingstuk er echt uit laten springen. Ook een flashy jurk doet het altijd goed.

Gebreide jurk, Libelle-collectie, € 69,99 bij e5

Meer moois:

