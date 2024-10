Herfsttopper: 11 elegante enkellaarsjes onder 60 euro

Dé schoen van het seizoen? Dat is ongetwijfeld het tijdloze en altijd elegante enkellaarsje! Of je nu een jurk, rok of broek draagt, bij elke najaarsoutfit past wel een paar. Wij zochten en vonden de allermooiste enkellaarsjes van dit najaar, netjes binnen het budget van 60 euro.

Zo kies je de perfecte enkellaarsjes

Enkellaarsjes zijn een goede keuze als je korte benen hebt. Met een hakje eronder doen ze je benen extra lang lijken.

Ook een schoen in dezelfde kleur als je broek of panty verlengt je benen, net als een laarsje met een punt vooraan.

Kies gerust eens voor een contrasterende kleur. Extra mooi als de tint in je outfit terugkomt.

En wat dacht je van een enkellaars met print? Hou de rest van je outfit neutraal en laat je schoenen de show stelen.

Heb je zwaardere enkels? Kies dan voor een laarsje dat bovenaan wat openstaat. Zo creëer je optisch een slankere enkel. Ook exemplaren die nét over je enkel vallen staan je goed.

Stop je skinny jeans in je enkellaarsjes of kies voor wijde pijpen die mooi over je laarsjes vallen.

Extra leuk? Een leuk sokje dat net boven je enkellaars komt piepen.

Enkellaarsjes onder 60 euro

Elegant beige Elegant beige € 44,99 – Graceland bij vanHaren Shop het hier.

Winterzool Winterzool € 49,95 i.p.v. € 69,95 – Tamaris Shop het hier.

Puntlaarsjes Puntlaarsjes € 59,95 – Xti bij Torfs Shop het hier.

Comfy blokhakken Comfy blokhakken € 59,99 – Mango Shop het hier.

Ritsdetail Ritsdetail € 59,99 – Mango Shop het hier.

Gelakte veterlaarsjes Gelakte veterlaarsjes € 39,99 – Graceland bij vanHaren Shop het hier.

Combinatietoppers Combinatietoppers € 34,99 – Anna Field bij Zalando Shop het hier.

Stoere slangenprint Stoere slangenprint € 59,90 – ONLY bij About You Shop het hier.

Cowboystijl Cowboystijl € 49,95 – Elara bij Zalando Shop het hier.

Populaire chelsea boots Populaire chelsea boots € 54,90 – About You Shop het hier.

Crocoleer Crocoleer € 67,19 – Sasha Shop het hier.

