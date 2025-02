Minerale make-up werd de laatste jaren steeds populairder. En dat is niet zo gek, want het is makkelijk aan te brengen, dekt goed en is gezond voor je huid. Beautyredactrice Jolien, ook visagiste, toont hoe je het gebruikt en vertelt wat je over minerale make-up moet weten.

Wat is minerale make-up?

Minerale make-up is 100% natuurlijke make-up op basis van minerale gesteenten die tot poeder zijn vermalen. Daarom komt minerale make-up zo vaak voor in poedervorm, maar er zijn ook vloeibare producten op de markt. Ieder product dat een klein beetje mineralen bevat, mag worden aangeduid als minerale make-up. De term ‘mineraal’ is namelijk niet wettelijk beschermd.

Het verschil met reguliere make-up zit ‘m in de ingrediënten, en vooral wat er níét in zit: bestanddelen die minder gezond zijn voor je huid, zoals synthetische bewaar-, geur- en kleurstoffen, siliconen en alcohol.

Welke mineralen worden het meest gebruikt?

Elk mineraal heeft zo z’n eigen werking. Deze vinden we het vaakst terug in make-up:

IJzeroxiden, chroomoxides en ultramarijn worden gebruikt als natuurlijke kleurstoffen en zorgen voor voldoende pigment in het product.

worden gebruikt als natuurlijke kleurstoffen en zorgen voor voldoende pigment in het product. Mica geeft een goede dekking en zorgt voor een mooie, gezonde glans op je huid.

geeft een goede dekking en zorgt voor een mooie, gezonde glans op je huid. Zinkoxide kalmeert je huid, werkt verzachtend en is ontstekingsremmend bij acnegevoelige huidjes. Bovendien werkt het, net zoals titaniumdioxide, als een natuurlijke SPF. Dat maakt een laag zonnecrème onder je make-up wel niet overbodig, want je brengt de make-up te dun aan om een voldoende hoge beschermingsfactor te halen.

kalmeert je huid, werkt verzachtend en is ontstekingsremmend bij acnegevoelige huidjes. Bovendien werkt het, net zoals titaniumdioxide, als een natuurlijke SPF. Dat maakt een laag zonnecrème onder je make-up wel niet overbodig, want je brengt de make-up te dun aan om een voldoende hoge beschermingsfactor te halen. Silica absorbeert talg.

Wat zijn de voordelen?

De kans op allergieën of huidirritaties is klein , omdat minerale make-up geen parfum, bewaarmiddelen of synthetische kleur- en geurstoffen bevat.

, omdat minerale make-up geen parfum, bewaarmiddelen of synthetische kleur- en geurstoffen bevat. Het is dus geschikt voor elk huidtype , zelfs het meest gevoelige. Minerale make-up wordt daarom ook vaak gebruikt voor mensen met een allergiegevoelige huid of voor kankerpatiënten die een chemobehandeling ondergaan.

, zelfs het meest gevoelige. Minerale make-up wordt daarom ook vaak gebruikt voor mensen met een allergiegevoelige huid of voor kankerpatiënten die een chemobehandeling ondergaan. Je poriën verstoppen niet met minerale make-up, waardoor je huid kan blijven ademen.

met minerale make-up, waardoor je huid kan blijven ademen. Nochtans is minerale make-up, dankzij de rijke pigmenten, net zo dekkend als reguliere make-up. Oneffenheden, roodheden of vlekjes kunnen dus perfect worden gecamoufleerd met een minerale foundation of concealer.

als reguliere make-up. Oneffenheden, roodheden of vlekjes kunnen dus perfect worden gecamoufleerd met een minerale foundation of concealer. Minerale make-up bestaat in poeder- en in liquide vorm , dus je kunt jouw favoriete textuur blijven gebruiken.

, dus je kunt jouw favoriete textuur blijven gebruiken. Omdat minerale poeders sterk gepigmenteerd zijn , heb je er heel weinig van nodig. Je komt er dus lang mee toe.

, heb je er heel weinig van nodig. Je komt er dus lang mee toe. In tegenstelling tot sommige vloeibare foundations voel je het poeder amper zitten op de huid, waardoor het ideaal is voor wie niet gewend is make-up te dragen.

op de huid, waardoor het ideaal is voor wie niet gewend is make-up te dragen. Het versmelt goed met de huid en oogt daardoor heel natuurlijk.

Hoe gebruik je minerale make-up?

Minerale make-up is vooral verkrijgbaar in poedervorm, denk maar aan een foundation, blush, bronzer en oogschaduw. Aan andere texturen, zoals die van een minerale lippenstift, mascara of wenkbrauwpotlood, worden oliën, wassen of andere natuurlijke ingrediënten toegevoegd.

1. Vloeibare producten

Voor vloeibare producten of compacte poeders verschilt het gebruik niet van reguliere producten. Je gebruikt ze dus zoals je gewend bent.

2. Poederfoundation

Poedermake-up wordt daarentegen altijd met een borstel (bijvoorbeeld een kabukiborstel) aangebracht, aangezien ze doorgaans in een potje met een deksel komen.

Vooraleer je de poederfoundation aanbrengt, kun je een primer gebruiken. Die zorgt ervoor dat de make-up beter blijft zitten. Strooi wat poeder in het deksel. Draai je borstel er in cirkelvormige bewegingen in rond. Klop met de achterkant van de borstel even in je handpalm, zodat het poeder in de borstel zakt. Breng het poeder aan op je huid in cirkelvormige bewegingen. Hoe langer je dat doet, en hoe meer druk je zet, hoe meer dekking je krijgt. Komen er nog oneffenheden door, of wil je graag wat meer dekking? Breng dan een tweede laag aan. Minerale make-up is het mooist na een kwartiertje, wanneer het product zich met de natuurlijke oliën op je huid heeft vermengd. Vernevel eventueel een hydraterende of setting spray over je gelaat om een poedereffect te vermijden en de make-up langer mooi te houden.

3. Andere minerale poedermake-up

Losse minerale poedermake-up zoals blush, oogschaduw en wenkbrauwpoeder breng je aan zoals je gewoon bent. Strooi wat poeder in het dekseltje en breng het aan met de geschikte borstel.

