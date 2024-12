Oogschaduw aanbrengen: zo zet je jouw ogen in de kijker

Er zijn ontelbare manieren om oogschaduw aan te brengen. Beautyredactrice en visagiste Jolien toont hoe je zorgt voor een naturel resultaat dat je ogen in de kijker zet en een hele dag blijft zitten.

Video: oogschaduw aanbrengen

EΓ©n kleur oogschaduw aanbrengen is dikwijls niet zo moeilijk. Maar wil je graag wat meer diepte en intensiteit?Β Dan werk je beter met meerdere kleuren. Welke gebruik je het best, en op welk deel van je oog breng je ze aan? En hoe zorg je ervoor dat je oogschaduw mooi blijft zitten?

Stap voor stap

Dit heb je nodig:

Oogschaduwprimer of concealer

Een platte oogschaduwkwast en blendingpenseel

Oogschaduw in drie kleuren: licht (eventueel met glans), medium, donker

Een oogpotlood en mascara voor de afwerking

1. Primer of concealer

Een oogschaduwprimer of concealer zorgt ervoor dat je oogschaduw mooi blijft zitten en dat de kleuren beter tot hun recht komen. Breng ‘m aan in kleine stipjes en vervaag tot aan je wenkbrauwbot. Gebruik een transparant poeder om te fixeren, zodat hij niet in de lijntjes ophoopt.

2. Oogschaduw

Breng oogschaduw aan. Kies voor kleuren in hetzelfde kleurenpalet die dichtbij elkaar aanleunen. Tik je borsteltje telkens even af vooraleer je het pigment aanbrengt, om zo te vermijden dat de oogschaduw op je huid terechtkomt.

Gebruik een lichte tint over je bewegend ooglid en eventueel in je binnenste ooghoek voor een fris effect. Plaats een medium tint in de plooi van je oogkas. Maak een driehoekje aan de buitenkant en vervaag de kleuren naar boven voor een liftend effect. CreΓ«er meer diepte door de buitenste ooghoek te accentueren met een donkere tint. Accentueer eventueel de onderste wimperlijn voor een intensere blik. Laat de kleuren in elkaar overvloeien met een zacht blendingpenseel. Vervaag niet te veel, anders verlies je het effect.

3. Afwerking

Breng eventueel eyeliner aan en werk af met mascara.

Videoproducer: Rien Delvaux β€’ Camera en montage: Jill Verheyden β€’ Tekst en productie: Jolien Thieleman

