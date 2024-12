Zin in een portie power? Dan zijn dit dé trendkleuren die je nodig hebt. Laat je inspireren!

1. Fuchsia

‘Hot pink’, de Engelse benaming voor fuchsia mag je letterlijk nemen, want dit felroze is meer dan ooit in! In de fifties en sixties was fuchsia al helemaal in de mode, vooral in combinatie met wit. In de jaren tachtig maakte de kleur een flitsende comeback als fluo-tint, en vandaag doet fuchsia dat nog eens over.

Enkele stylingtips van Libelle-styliste Catherine:

Hou het bij één fuchsia accessoire of één fuchsia kledingstuk en pimp met sobere accessoires .

. Met een metallic accent oogt fuchsia superluxueus.

oogt fuchsia superluxueus. Fuchsia komt helemaal tot zijn recht in combinatie met neutrale kleuren . Omdat het een eerder koele tint is, kies je dan best voor warm zand, ecru, beige, camel en bruin.

. Omdat het een eerder koele tint is, kies je dan best voor warm zand, ecru, beige, camel en bruin. Indruk maken met een aparte kleurenmatch? Combineer fuchsia dan met marineblauw, olijfgroen, terracotta of oker, of superstijlvol met wijnrood.

Blouse met overslag Blouse met overslag € 29,99 – LolaLiza Shop het hier. Losse, open vest Losse, open vest € 47,99 i.p.v. 79,99 – Paprika Shop het hier. Sweater met strass-strikjes Sweater met strass-strikjes € 39,99 – Only Shop het hier. Jumpsuit met gevlochten riempje Jumpsuit met gevlochten riempje € 29,99 – Mango Shop het hier. Trui met opstaande kraag Trui met opstaande kraag € 64,99 – La Redoute Shop het hier. Lange mantel Lange mantel € 89,99 – Pieces Shop het hier. Rok met pailletten Rok met pailletten € 49,95 – JBC Shop het hier.

2. Kobaltblauw

Geen andere tint valt zó op en is tegelijk toch zó stijlvol als konings- of kobaltblauw. In de jaren vijftig en zestig maakte kobaltblauw furore in de haute couture, in elegante avondjurken van ontwerpers als Dior en Yves Saint Laurent. De laatste jaren drukt deze krachtige kleur opnieuw een flinke stempel op de mode.

Een aantal stylingtips van Libelle-styliste Catherine:

Klassiek wordt kobaltblauw gecombineerd met zwart of (gebroken) wit , maar de meest stijlvolle combinatie is ongetwijfeld die met tinten van bruin , van warm camel over chocolade tot net-niet-zwart bruin.

, maar de meest stijlvolle combinatie is ongetwijfeld die met , van warm camel over chocolade tot net-niet-zwart bruin. Voor een chique uitstraling draag je kobaltblauw met zilver (schoenen, blouse, sjaal…). Mat zilver is absoluut klassevol en tijdloos; met hoogglans zit je helemaal ‘on trend’.

(schoenen, blouse, sjaal…). Mat zilver is absoluut klassevol en tijdloos; met hoogglans zit je helemaal ‘on trend’. Kobaltblauw kan er zeker nog een (accent)kleur bij hebben, denk aan tinten van geel (vanille, oker…), roze (oudroze, huidkleur…), groen (mint, olijf…) en andere tinten blauw, inclusief turkoois.

Corduroy hemdjurk met ballonmouwen Corduroy hemdjurk met ballonmouwen € 59,99 – LolaLiza Shop het hier. Blouse met structuur Blouse met structuur € 46 – WE Fashion Shop het hier. T-shirt met pailletten T-shirt met pailletten € 22,99 – C&A Shop het hier. Geklede broek Geklede broek € 99,99 – CKS bij JBC Shop het hier. Gebreide jurk Gebreide jurk € 42,99 – Vila Shop het hier. Tweedjasje met knopen Tweedjasje met knopen € 49,99 i.p.v. € 79,99 – Mango Shop het hier. Satijnen hemdblouse met print Satijnen hemdblouse met print € 149 – Mayerline Shop het hier.

3. Salie

Saliegroen is een echte evergreen: het laat zich moeiteloos combineren met andere kleuren en zorgt altijd voor een stijlvolle uitstraling. In de art nouveau kunststroming – eind 19de, begin 20ste eeuw – speelde de natuur, mét de kleur groen, een belangrijke rol. Nu we de laatste jaren weer zo fel inzetten op het behoud van onze natuur, is ook de kleur weer razend populair, met nu vooral saliegroen als absolute toptint.

Een aantal stylingtips van Libelle-styliste Catherine:

Combineer saliegroen met zachte neutrals zoals gebroken wit, beige, zandkleur of zilvergrijs voor een tijdloze look. Werk je outfit af met fijne zilver- of goudkleurige of zwarte juweeltjes.

zoals gebroken wit, beige, zandkleur of zilvergrijs voor een tijdloze look. Werk je outfit af met fijne zilver- of goudkleurige of zwarte juweeltjes. Geef je groene outfit een frisse touch met wit zilver , voor bijvoorbeeld een blouse, een paar oorbellen of schoenen. Met goudkleur krijgt groen een warme en luxueuze uitstraling.

, voor bijvoorbeeld een blouse, een paar oorbellen of schoenen. Met krijgt groen een warme en luxueuze uitstraling. Saliegroen in combinatie met roest, oker, mosterd of donkerbruin is perfect voor een comfy winteroutfit die warmte uitstraalt. Draag je er pastelkleuren bij, dan ga je de romantische toer op.

Pullover met kraag Pullover met kraag € 44,99 – Vero Moda Shop het hier. High waisted pantalon High waisted pantalon € 39,99 – C&A Shop het hier. Corduroy jumpsuit met riempje Corduroy jumpsuit met riempje € 129 – & Other Stories Shop het hier. Blazer Blazer € 49,99 – Only Shop het hier. Satijnen maxirok Satijnen maxirok € 37,99 – Vila Shop het hier. Wollen mantel met reverskraag Wollen mantel met reverskraag € 129,99 – s.Oliver Shop het hier. Blouse met korte, wijde mouwen Blouse met korte, wijde mouwen € 26,99 – Vero Moda Shop het hier.

Productie en styling: Catherine Mys • Shopping: Jolien Thieleman

Meer moois:

