Op zoek naar ‘n winterjas? Hierop moet je letten

Een dikke winterjas is absoluut onmisbaar als de temperaturen zakken. Maar hoe kies je er eentje die bij je past? Dit zijn onze tips!

Jouw checklist bij het passen van een winterjas

Pas een winterjas altijd met gewone kleren of zelfs een dikke trui eronder. Zo kun je nagaan of je nog voldoende bewegingsruimte hebt.

De schoudernaden moeten mooi op je schouders zitten. Zitten ze te laag, dan is de jas te groot. Oversized jassen zijn hierop een uitzondering, dus let wel goed op de snit.

Zwaai eens met je armen en geef jezelf een knuffel om te checken of je ergens spanning voelt of beperkt wordt in je bewegingen. Is dat het geval, probeer dan een maatje groter.

Strek je armen recht voor je uit: je polsen mogen niet volledig bloot komen. Probeer in dat geval een grotere maat.

De mantel: tijdloos en veelzijdig

Zoek je een stijlvolle jas die past op al je winteroutfits? Dan is de klassieke lange mantel een goede keuze. Hij is tijdloos en past zowel bij casual als wat meer geklede looks.

Tips bij het kiezen

Zoek het liefst naar een exemplaar dat een bepaald percentage wol bevat. Wol is van nature waterafstotend, ademend en ook slijtvast. Je bent er dus zeker van dat je winterjas een paar seizoenen meegaat.

Kies voor een neutrale kleur zoals beige, bruin, zwart of blauw. Deze tinten passen overal bij en gaan nooit uit de mode.

Hou rekening met de snit: een oversized model is leuk als je houdt van een casual look. Liever wat meer zakelijk of gekleed? Kies dan voor een getailleerd exemplaar, al dan niet met striklint.

Je wollen mantel onderhouden

Merk je na een tijd pluisjes op de stof? Gebruik een ontpiller om die te verwijderen.

Een wollen jas kun je gewoon in de wasmachine stoppen. Draai ‘m wel even binnenstebuiten en gebruik eventueel een wasnetje. Stel de machine in op koude temperatuur of een wolwasprogramma en neem een wasmiddel dat speciaal geschikt is voor wol.

Vlek gemaakt? Breng dan eerst een vlekverwijderaar aan die speciaal geschikt is voor wol.

Laat je jas na het wassen al liggend drogen en vermijd directe warmtebronnen. Die kunnen wol laten krimpen.

De parka: praktisch en regenbestendig

Met een parka zit je goed als je een praktische winterjas zoekt die goed beschermt tegen koude, wind en regen. Parka’s komen meestal op heuplengte of langer en hebben handige details, zoals een kap, ruime zakken en een trekkoord om je lichaam extra in te snoeren.

Tips bij het kiezen

Parka’s worden meestal gemaakt uit synthetische materialen zoals nylon of polyester. Die zijn licht, comfortabel en houden je lichaamswarmte goed vast.

Wil je een jas die goed tegen de regen kan? Check dan de waterkolom. Dit getal vind je terug op het label van je jas of bij de productinformatie op de website (of vraag raad in de winkel). Hoe hoger de waterkolom, hoe meer waterdicht de stof. 1500 mm is het absolute minimum om een jas als waterdicht te beschouwen. Deze waarde is goed wanneer je snel even in de regen moet. Vanaf 10 000 mm heb je een jas waarmee je lange tijd een regenbui kunt trotseren (bijvoorbeeld als je de hond wil uitlaten of naar je werk fietst).

Wil je behalve droog ook lekker warm blijven, zoek dan naar een parka die extra gewatteerd is. Let wel op het ademend vermogen van de jas: vocht moet goed worden afgevoerd, zodat je het niet té warm krijgt.

Je parka onderhouden

Parka’s en regenjassen kunnen gewoon in de wasmachine. Draai je winterjas binnenstebuiten, gebruik geen wasverzachter en stel de machine in op een fijnwas- of sportprogramma.

Heeft je jas een speciale coating om ‘m water- en winddicht te maken? Stel het centrifugeren dan in op maximaal 800 toeren. Zo voorkom je schade.

Zo voorkom je schade. Spoel je jas eventueel nog een keer extra in de machine , om te voorkomen dat resten van wasmiddel achtrblijven – die kunnen het ademend vermogen van je jas aantasten.

, om te voorkomen dat resten van wasmiddel achtrblijven – die kunnen het ademend vermogen van je jas aantasten. Check het label om te zien of de winterjas in de droger mag. Luchtdrogen is in de meeste gevallen wel de beste optie.

De puffer: donzig warm

Wie warmte én stijl wil, zit goed met een puffer (ook wel puffer jacket of donsjas). Puffers zijn gevoerd met een flinke laag (synthetische) dons en houden je dus zelfs bij de koudste temperaturen warm. Extra voordeel is dat donsjassen echte lichtgewichten zijn. Bovendien kun je ze helemaal samenduwen, wat ze compact maakt voor in je reiskoffer.

Tips bij het kiezen

Let op de lengte: een korte puffer zit comfortabel en is wat compacter. Een langer exemplaar houdt dan weer je een groter deel van je lichaam warm. Wil je ook fietsen met je lange donsjas? Let er dan op dat hij een split heeft aan de zijkanten (eventueel met drukknopen of ritsen).

De puffer heeft een casual sportieve uitstraling. Heb je een wat meer geklede winterjas nodig, dan is dit model misschien niet helemaal geschikt.

Een korte donsjas oogt casual, een kuitlang exemplaar is meer trendy. Een middellang exemplaar (tot op of net voorbij de heupen) heeft dan weer een meer tijdloze, klassieke uitstaling.

Je puffer onderhouden

Ook een puffer of donsjas mag in de wasmachine. Draai ‘m binnenstebuiten en stop ‘m eventueel in een wasnetje. Gebruik een synthetisch wasprogamma van maximaal 40 graden.

Luchtdrogen is het beste, maar je donsjas mag gerust in de droger. Gebruik een lage temperatuur en schud de jas tussendoor een paar keer op, zodat de vulling goed wordt verspreid. Een andere manier om dit te doen, is door twee tennisballen mee in de machine te stoppen. Die kloppen tijdens het drogen de jas los, zodat de vulling niet gaat samenklitten.

