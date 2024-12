Pluisjes verwijderen: 6 handige trucjes om je trui pluisvrij te maken

Nu we ons steeds liever in een warme trui nestelen, zie je ze vanzelf opduiken: vervelende pluisjes! Dankzij deze tips zeg je de kleine pluiswolletjes vaarwel en kun je de pluisjes makkelijk verwijderen!

Waarom ontstaan pluisjes?

Pluisjes ontstaan door wrijving, waarbij losse vezels uit het materiaal omhoog komen en samenklitten tot kleine bolletjes. Dit gebeurt vaak bij kledingstukken van katoen, wol of synthetische materialen. Pluisvorming is een normaal proces, maar met de juiste zorg kun je het tot een minimum beperken.

Pluisjes verwijderen doe je zo

1. Diepvriezer

Heb je een prachtige wollen sjaal of trui in je kleerkast hangen? Stop hem dan gedurende 24 uur in je diepvries voor je hem aandoet. Deze tip werkt ook om stoffen zachter te doen aanvoelen.

2. Waszakje

Een andere manier om je trui pluisvrij te houden, is om ‘m in een waszak te steken waar je ook lingerie in wast. Zet ‘m op een laag wolprogramma en je zult zien: instant minder pluisjes.

3. Scheermesjes

Opgewolde stukken kun je zo weer een frisse look geven door ze met een scheermesje te behandelen. Je scheert er eigenlijk de bolletjes zo af!

4. Babyborstel

Ligt het borsteltje waarmee je de haartjes van je kinderen kamde nog steeds nostalgisch in je kast? Borstel er dan maar eens mee over je wollen cardigan. Het doet wonderen.

5. Pluisjes verwijderen met plakband

Je komt op je werk en je merkt dat je mantel boordevol pluisjes hangt. Geen nood: ga op zoek naar plakband, wikkel die met de plakkende kant naar buiten rond je hand en wrijf over je mantel. De kleine stukjes wol zullen aan de plakband blijven hangen. Zo maak je een snelle pluisjesborstel!

6. Schoonmaakhandschoen

Geen plakband in de buurt? Misschien heb je dan wel een rubberen schoonmaakhandschoen. Trek zo’n handschoen aan en wrijf ermee over de stof. De textuur van de rubberen handschoen zal de pluisjes aanzienlijk verminderen.

Of gebruik een pluisverwijderaar

Ontpiller Ontpiller € 10,59 – Philips Met deze handige ontpiller verwijder je moeiteloos pluizen van allerlei soorten kleding. Of het nu gaat om truien, dekens of andere stoffen, alles ziet er weer fris en als nieuw uit! Shop hier!

