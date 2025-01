Je winterjas zelf wassen: zo doe je het

Een vlek op je winterjas? Naar de droogkuis ermee zou je denken, terwijl je ‘m eigenlijk zelf kunt wassen. Maar hoe kun je je winterjas zelf wassen? Dat leggen wij je graag uit!

Het is zeker niet nodig om je jas wekelijks te wassen, maar toch is een grondige opfrisbeurt één of twee keer per seizoen nodig. Het best was je ‘m wanneer je merkt dat hij vuil wordt of muf begint te ruiken, én op het einde van de winter voor je hem opbergt.

Je winterjas zelf wassen doe je zo!

1. Wollen jassen

Wist je dat je wollen jassen gewoon in de wasmachine kunt stoppen? Het principe is hetzelfde als dat van een trui wassen: je draait ‘m binnenstebuiten, steekt ‘m in een wasnetje en wast hem op een koude temperatuur of wolwasprogramma, mét een wasmiddel dat speciaal geschikt is voor wol. Heb je een vlek gemaakt? Behandel je jas dan vooraf met een vlekverwijderaar die je ook op wol kunt gebruiken.

Laat je jas na het wassen al liggend drogen en vermijd directe warmtebronnen. Die kunnen wol laten krimpen. Eens de jas droog is, kun je een wolkam gebruiken om eventuele pluisjes te verwijderen.

2. Je winterjas zelf wassen: puffers

Om puffers te wassen, ga je op bijna dezelfde manier te werk als bij een wollen jas. Eerst verwijder je vlekken met een speciale vlekverwijderaar, waarna je ‘m binnenstebuiten draait, hem in een netje stopt en in de wasmachine steekt. Zorg ervoor dat er zeker geen nepbont meer aan je jas hangt.

In tegenstelling tot wol, mag je deze jas in de droogkast drogen op een lage temperatuur. Haal hem tijdens het programma regelmatig uit de droger en schud hem op, zodat de vulling goed wordt verspreid.

3. Nepbontjassen

Met een nepbontjas ga je best extra voorzichtig te werk. Verwijder vlekken met een vlekverwijderaar die voor de stof gemaakt is en was ‘m daarna met de hand in koud water. Gebruik een wasmiddel voor delicate stoffen. Nadat je de jas hebt ingezeept, laat je hem nog even weken en spoel je hem grondig af met koud water.

Hang de jas op of leg hem neer om te drogen. Als hij droog is, gebruik dan een borstel of een kam met brede tanden om het nepbont uit te kammen.

4. Sportjassen

Heb je een sportjas in je kleerkast hangen die wel een opfrisbeurt kan gebruiken? Vlekken zijn soms moeilijk te verwijderen, maar met wat vlekverwijderaar en een beetje geduld kom je al een heel eind. Wrijf de vlekverwijderaar op de vlekken en laat de jas een halfuur in een warm badje weken vooraleer je ‘m in de wasmachine steekt op een fijn programma.

Als je een netje in je jas hebt, dan was je ‘m beter met de hand. Gebruik wat wasmiddel, laat opnieuw weken en spoel ‘m goed af met koud water.

