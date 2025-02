Deze oogschaduw past het mooist bij de kleur van je ogen

Een vleugje oogschaduw doet wonderen voor je blik. Met de juiste tinten komen jouw bruine, blauwe of groene ogen nóg mooier uit!

Kleurentheorie

Beautyredactrice Jolien: “Tijdens mijn opleiding visagie werkten we met de kleurentheorie om de ideale oogschaduwkleur te bepalen. Met het kleurenwiel zie je makkelijk de relatie tussen verschillende kleuren, welke kleuren mooi met elkaar combineren en belangrijker nog: welke kleuren tegenover elkaar staan.

Op die manier ontdek je complementaire kleuren die elkaar versterken: rood en groen bijvoorbeeld, of blauw en oranje. Met complementaire kleuren (en hun varianten) kun je jouw oogkleur benadrukken en extra mooi doen uitkomen.

De kleurentheorie is een goede manier om de juiste oogschaduwtint voor jouw ogen te vinden, maar uiteraard speelt er meer mee. Denk maar aan factoren zoals je teint en haarkleur en de kleuren die je terugvindt in je outfit. Onthou ook dat kleuren een bepaald gevoel oproepen: zo stralen oranjetinten positiviteit en kracht uit, terwijl roze eerder naar romantiek en zachtheid neigt. Ontdek vooral waar jij je het mooist en meest comfortabel bij voelt – make-up is afwasbaar, en dus superfijn om mee te experimenteren!”

Oogschaduw voor blauwe ogen

Blauw en oranje zijn complementair. Om je blauwe ogen nog blauwer te doen lijken, kun je dus met oogschaduw met een oranje ondertoon spelen, maar er zijn nog veel meer opties:

Oranjebruin

Koper

Brons

Koraal

Perzik

Warm goud

Taupe

Oogschaduw voor groene ogen

Hoewel rood complementair is met groen, ben je toch best voorzichtig met rode oogschaduw: het kan de huid rond de oogzone geïrriteerd laten lijken. Een beter idee is daarom om voor een variant van rood te kiezen.

Donkerrood-bordeaux

Cranberryrood

Violet

Paarstinten

Roodbruin

Roodgoud

Koper

Warmroze

Oogschaduw voor bruine ogen

Bij bruine ogen passen veel verschillende kleuren oogschaduw. Vooral warme tinten doen het goed, omdat die de warmte in je oogkleur onderstrepen. Wil je specifiek een oogschaduw kiezen die je ogen in de kijker zet, dan kijk je best eerst naar de ondertoon in het bruin.

Heb je geel- of goudbruine ogen ? Kies dan voor een paarstint, zoals mauve, lila of aubergine.

? Kies dan voor een paarstint, zoals mauve, lila of aubergine. Heb je roodbruine ogen ? Kies dan voor een groentint, tenzij je veel adertjes in het oogwit hebt. Het groen zal in dat geval de adertjes harder doen opvallen.

? Kies dan voor een groentint, tenzij je veel adertjes in het oogwit hebt. Het groen zal in dat geval de adertjes harder doen opvallen. Heb je groenbruine, hazelnootkleurige ogen? Kies dan voor een roodtint, zoals bordeaux, roodgoud of koper.

Oogschaduw voor grijze ogen

Grijze ogen zijn meestal vrij koel en licht. Je kunt ze het best opmaken met met koele kleuren oogschaduw werkt. Denk maar aan antraciet, donkerblauw, aubergine, grijs-bruin en kleuren met een witte of zilveren glans. Heb je lichtgrijze ogen, ga dan voor een iets donkerdere tint zodat je lichte ogen opvallen.

Oogschaduw aanbrengen

Er zijn zoveel manieren om oogschaduw aan te brengen. Beautyredactrice Jolien toont hoe je zorgt voor een naturel resultaat dat je ogen in de kijker zet en een hele dag blijft zitten:

