Egaliseren, oneffenheden camoufleren en je huid doen stralen? Dat kan met foundation! Beautyredactrice Jolien, ook visagiste, legt uit hoe je de juiste tint en textuur kiest én hoe je zo’n fond de teint vlekkeloos aanbrengt.

Stap 1: kies de juiste textuur foundation

Foundation is de basislaag van je make-up die er best zo natuurlijk mogelijk uitziet. Met een dun laagje egaliseer je je huid en laat je oneffenheden zoals puistjes, pigmentvlekjes of andere verkleuringen minder opvallen.

Er bestaan foundations in alle tinten en texturen. Belangrijk is om ‘m af te stemmen op je huidtype:

Droge huid ? Ga voor een hydraterende foundation. Vermijd zware en dikke texturen, want die doen droge plekjes meer opvallen en zorgen snel voor een maskereffect.

? Ga voor een hydraterende foundation. Vermijd zware en dikke texturen, want die doen droge plekjes meer opvallen en zorgen snel voor een maskereffect. Vette huid ? Kies een lichte en matterende foundation of een compacte poederfoundation. De formule haalt glans weg en zorgt tegelijk voor een egale dekking.

? Kies een lichte en matterende foundation of een compacte poederfoundation. De formule haalt glans weg en zorgt tegelijk voor een egale dekking. Normale huid ? Dan kun je in principe voor elk type foundation gaan, afhankelijk van het effect dat je voor ogen hebt (eerder mat of glanzend, bijvoorbeeld).

? Dan kun je in principe voor elk type foundation gaan, afhankelijk van het effect dat je voor ogen hebt (eerder mat of glanzend, bijvoorbeeld). Gevoelige huid ? Kies liefst voor een parfumvrije, lichte textuur. Ook een minerale poederfoundation is geschikt voor je huid, aangezien die geen bewaarmiddelen of andere bestanddelen bevat die zouden kunnen irriteren.

? Kies liefst voor een parfumvrije, lichte textuur. Ook een minerale poederfoundation is geschikt voor je huid, aangezien die geen bewaarmiddelen of andere bestanddelen bevat die zouden kunnen irriteren. Rijpe huid? Een lichte, vloeibare textuur hoopt minder snel op in fijne lijntjes en zorgt voor een gezonde gloed. Vermijd poeder- of matterende foundations, want die kunnen rimpeltjes net accentueren.

Stap 2: vind de juiste tint

Kies je foundation in natuurlijk daglicht en test ’m bij voorkeur op de rand van je kaaklijn – je handen en armen hebben vaak een andere kleur en zijn dus geen ideale testbasis. Zet een streep foundation en dep die in je huid. Gaat de kleur van je nek naadloos over in de kleur van je foundation? Dan heb je jouw match gevonden.

Foundation is niet bedoeld om je bruiner te maken. Integendeel: met een te donkere foundation oog je vaak vermoeider. Wil je een bruinere teint, gebruik dan bronzer na je foundation.

Stap 3: verzorg je huid voldoende

Hoe beter je huid verzorgd is, hoe mooier en natuurlijker je foundation zal uitkomen. Smeer daarom een dagcrème, eventueel voorafgegaan door een serum afgestemd op jouw huidtype. Laat elk product even intrekken.

Breng je nog een laagje primer aan na je skincare, dan zorgt die ervoor dat je foundation gelijkmatiger uitsmeert én langer blijft zitten.

Verdeel een pompje foundation over je voorhoofd, wangen en kin. Werk van binnen naar buiten toe: zo vermijd je dat het product ophoopt in je haarlijn. Wil je graag (plaatselijk) wat meer dekking, voeg dan nog een laagje toe.

Met een kwast : smeer het product uit in deppende bewegingen. Maak liever geen grote vegen, aangezien je zo snel een streperig resultaat krijgt.

: smeer het product uit in deppende bewegingen. Maak liever geen grote vegen, aangezien je zo snel een streperig resultaat krijgt. Met een make-upspons : maak ’m vochtig, knijp het vocht er goed uit en dep de foundation op je huid. Dit geeft een natuurlijk, transparant resultaat.

: maak ’m vochtig, knijp het vocht er goed uit en dep de foundation op je huid. Dit geeft een natuurlijk, transparant resultaat. Met je vingers: verdeel het product in deppende, kleine, cirkelvormige bewegingen. De warmte van je vingers zal de foundation mooi doen versmelten met je huid.

Stap 5: werk af met concealer, poeder en blush

Licht de zone onder je ogen op met concealer, fixeer je foundation eventueel met een matterend poeder om glans weg te nemen en vervaag blush op de appeltjes van je wangen om je teint wat meer kleur te geven. Je basismake-up is klaar!

Videoproducer: Rien Delvaux • Camera en montage: Jill Verheyden • Tekst en productie: Jolien Thieleman

