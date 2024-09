Make-up voor overhangende oogleden: zo maak je je ogen optisch groter

Bij zware of overhangende oogleden verdwijnt een deel van je bewegend ooglid onder je huidplooi. Niet altijd handig om make-up aan te brengen, maar met deze tips kom je ongetwijfeld al een heel eind.

Make-up voor overhangende oogleden

Zware of overhangende oogleden (of ‘hooded eyes’ in het Engels) kunnen te maken hebben met de leeftijd, maar het kan ook gewoon de natuurlijke vorm van je ogen zijn. Omdat een deel van je bovenste huid een beetje over je bewegend ooglid valt, kunnen ze kleiner lijken en dat maakt het soms wat minder evident om oogmake-up aan te brengen.

Nochtans zijn er heel wat makkelijke trucjes om overhangende oogleden op te maken. Libelle’s beautyredactrice Sanne, ook visagiste en haarstyliste, geeft vandaag haar allerbeste tips en daarvoor nodigde ze lezeres Marie-Paule uit. Kijk je mee?

Stap voor stap

1. Primer

Met overhangende oogleden kan je make-up snel stempelen of vervagen. Start daarom met een oogschaduwprimer: die zal ervoor zorgen dat alles langer en mooier blijft zitten, en de kleuren van je oogschaduw intenser naar voren laten komen.

Breng de primer aan vanaf je wimperrand tot tegen de wenkbrauwen.

Blend het product goed uit met je vingers in een deppende beweging.

2. Oogschaduw

De vorm van overhangende oogleden kan ervoor zorgen dat je maar weinig van die mooie oogschaduw ziet. Maar daar is een eenvoudige oplossing voor: kijk recht voor je en hou je ogen open tijdens het opmaken.

Breng een neutrale basistint aan over je bewegend ooglid.

aan over je bewegend ooglid. Accentueer de arcadeboog om het overhangende deel te schaduwen. Kies hiervoor een medium tot donkere tint. Ga voor een matte oogschaduw, om te vermijden dat je het overhangende deel doet glanzen en dus accentueert. Breng de oogschaduw aan op het overhangende deel: ietsje hoger dus, zodat je ‘m goed blijft zien met je ogen open. Leg je kwast plat en blijf altijd binnen de denkbeeldige lijn tussen je buitenste ooghoek en het puntje van je wenkbrauw. Dat geeft een liftend effect.

om het overhangende deel te schaduwen. Neem een schoon blendingpenseel om de kleuren te doen vervagen, zodat je geen harde lijnen meer ziet.

3. Eyeliner

Om je ogen extra te accentueren en optisch te vergroten, kun je nog een eyelinerlijntje trekken op de bovenste wimperrand.

Slijp het potlood tot een scherpe punt en leg het potlood plat terwijl je het lijntje trekt. Dit mag, maar hoeft zeker niet in één vloeiende beweging: zet simpelweg kleine streepjes en verbind ze met elkaar.

en verbind ze met elkaar. Niet veel tijd, of niet zo handig met oogschaduw? Dan kun je gerust enkel een potloodlijntje trekken om je oog te accentueren.

4. Mascara

Je wimpers kunnen dienen als de perfecte camouflage voor het overhangende deel.

Krul ze met een wimperkruller zodat ze mooi naar boven wippen.

zodat ze mooi naar boven wippen. Werk af met mascara en kies voor een waterproof versie als je oogmake-up snel uitloopt.

Camera en montage: Hans De Groef • Met dank aan Jackie Bohème voor de videolocatie (jackieboheme.be) en Stella Bloom (stellabloom-mariaburg.com) voor de outfits.

