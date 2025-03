15 sportieve sneakers voor de lente

Geen mooiere manier om de lente in te stappen dan met een comfortabel paar sneakers. Sportieve exemplaren zijn dit seizoen nog steeds hélemaal in de mode – wij shopten de mooiste stappers voor je bij elkaar!

Lentefrisse voetjes

Met een comfortabel paar sneakers ligt de wereld aan je voeten. Al jaren zijn ze ondenkbaar uit het straatbeeld, want ze zijn eindeloos combineerbaar: ze staan leuk onder een jeans of wijde broek, maar ook onder een rok of jurk. In 2025 is de keuze weer reuze en vind je sneakers in tijdloze designs of details die net heel trendy zijn. De grootste trends zijn…

retro : sneakers geïnspireerd op de jaren ’70 en ’80, die zorgen voor een nostalgische toets.

: sneakers geïnspireerd op de jaren ’70 en ’80, die zorgen voor een nostalgische toets. minimalistische ontwerpen : smalle zolen bieden bijvoorbeeld een verfijnde en gestroomlijnde uitstraling.

: smalle zolen bieden bijvoorbeeld een verfijnde en gestroomlijnde uitstraling. plateauzolen : ook chunky zolen zijn populair, want ze geven je schoenen een gedurfde uitstraling en bieden tegelijkertijd extra comfort en hoogte.

: ook chunky zolen zijn populair, want ze geven je schoenen een gedurfde uitstraling en bieden tegelijkertijd extra comfort en hoogte. dierenprints : vooral een luipaard-, maar ook een koeienprint duikt steeds vaker op.

: vooral een luipaard-, maar ook een koeienprint duikt steeds vaker op. metallic details: zilveren, gouden of bronzen details zoals veters, logo’s of zelfs hele panelen op de sneakers zorgen voor een opvallende afwerking.

15 sneakers voor de lente

Waar je ook voor gaat: met deze 15 paar sneakers loop je alvast op wolkjes!

Ideaal om lang te wandelen Ideaal om lang te wandelen € 95,99 – Skechers bij Torfs Shop het hier.

Dierenprintdetail Dierenprintdetail € 140 – Gabor Shop het hier.

Kies voor kleur Kies voor kleur € 215 – Mephisto Shop het hier.

Doe de denim Doe de denim € 89,95 – Tamaris Shop het hier.

Mooi metallic Mooi metallic € 150 – Gabor Shop het hier.

Glitter, graag! Glitter, graag! € 89,95 – Tamaris Shop het hier.

Combinatietopper Combinatietopper € 210 – Mephisto Shop het hier.

Denimdetail Denimdetail € 104,99 – Sacha Shop het hier.

Een streepje voor Een streepje voor € 75,95 – Rieker bij Torfs Shop het hier.

Budgetpret Budgetpret € 39,99 – Graceland bij vanHaren Shop het hier.

Sportieve sneakers Sportieve sneakers € 59,95 – SJ Shop het hier.

Handige rits Handige rits € 95,99 – Rieker bij Torfs Shop het hier.

Lentebloemen Lentebloemen € 49,99 – Tom Tailor bij vanHaren Shop het hier.

Trendy platformzolen Trendy platformzolen € 59,99 – Puma bij Omoda Shop het hier.

Fluofun Fluofun € 110 – Hoff bij BENT Shop het hier.

