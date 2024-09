Als de herfst in ’t land is, trekken wij onze favoriete trui aan. Zalig om te dragen, en nog meer om zelf te maken, want met deze handige naaipatronen en werkbeschrijvingen kun je jouw eigen trui naaien!

Je eigen trui naaien

Niets zo gezellig als een zachte trui of sweater in de herfst. Met onze handige naaipatronen en werkbeschrijvingen maak je makkelijk je eigen exemplaar. Je ontdekt ze in het lijstje hieronder:

Ida trui Ida trui Hul jezelf in zacht comfort met deze losse trui met opstaande kraag. Door de knopensluiting kun je deze kraag natuurlijk ook laten openhangen voor een casual chic effect. De handgebreide look maakt hem extra bijzonder. Dit wordt jouw lievelingstrui voor elke gelegenheid! Hier vind je het naaipatroon.

Mirl trui Mirl trui Een cosy rolkraagtrui mag bij niemand in de najaarsgarderobe ontbreken. Daarom maakten wij een unisex versie, die door iedereen kan worden gedragen. Deze trui maak je met dit naaipatroon.

Lana sweater Lana sweater Geef deze basic sweater een persoonlijke touch door het voorpand in een onverwachte stof te maken. Dit patroontje zit zo snel in elkaar dat je er verschillende variaties op één namiddag van kunt maken. Imitatiebont, jacquard, een leuke textuurtricot of felle print, elke variant zal een volledig andere trui geven. Klik hier voor het naaipatroon.

Maru sweater Maru sweater Omdat het niet altijd oversized hoeft te zijn, is deze meer aansluitende trui met streep aan de zijnaad en onderaan de mouw een leuke afwisseling. De split aan de zoom en de sierstiksels geven het geheel extra punch. Benieuwd naar het naaipatroon? Je vindt het hier.

Ailo sweater Ailo sweater Wie houdt er niet van een beetje colour blocking? Geef kleur aan je outfit met deze comfy sweater. Laat de ontwerper in je los en speel met je favoriete kleuren. Dit is een ideaal project om wat resten sweaterstof op te gebruiken. Hier vind je het naaipatroon.

Van een stijlvolle jurk tot een trendy vest: de mooiste outfits maak je zelf! Ontdek hier een ruim aanbod aan naaipatronen. Maak gebruik van de handige filters en vind het patroon dat perfect bij je past.

Meer naaipatronen:

