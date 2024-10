We worden ons steeds bewuster van wat we op ons gezicht smeren. Dierenproefvrije en vegan make-up werd de afgelopen jaren dan ook ontzettend populair. Dit moet je erover weten!

Wanneer is make-up vegan?

Make-up is vegan(istisch) wanneer deze geen dierlijke ingrediënten bevat. Je herkent het aan een vegan friendly-logo met een zonnebloem, wereldwijd het meest herkende en gebruikte vegan keurmerk. Het wordt uitgereikt door The Vegan Society en staat op zowel cosmetica, voedingsproducten, kleding als huishoudproducten.

Vegan make-up bevat dus geen dierlijke ingrediënten, zoals deze, bijvoorbeeld:

Cera alba of bijenwas : komt vaak voor in de ingrediëntenlijst van lippenstift.

: komt vaak voor in de ingrediëntenlijst van lippenstift. Collageen : een eiwit dat vaak uit skeletten wordt gehaald. Tegenwoordig bestaat er plantaardige collageen, dit wordt meestal zo aangeduid in de ingrediëntenlijst.

: een eiwit dat vaak uit skeletten wordt gehaald. Tegenwoordig bestaat er plantaardige collageen, dit wordt meestal zo aangeduid in de ingrediëntenlijst. Glycerine : komt het vaakst voor in zepen en wordt uit (dierlijk) vet gehaald. Er bestaat wel plantaardige glycerine uit bijvoorbeeld kokos of soja.

: komt het vaakst voor in zepen en wordt uit (dierlijk) vet gehaald. Er bestaat wel plantaardige glycerine uit bijvoorbeeld kokos of soja. Guanine : wordt gebruikt om een glittereffect toe te voegen aan make-up en komt uit de schubben van vissen.

: wordt gebruikt om een glittereffect toe te voegen aan make-up en komt uit de schubben van vissen. Karmijn of E120 : wordt vaak aangeduid als een ‘natuurlijke rode kleurstof’, maar bestaat eigenlijk uit cochenilleluizen.

: wordt vaak aangeduid als een ‘natuurlijke rode kleurstof’, maar bestaat eigenlijk uit cochenilleluizen. Keratine : vind je meestal in nagel- en haarproducten en is afkomstig uit haar en horens van dieren.

: vind je meestal in nagel- en haarproducten en is afkomstig uit haar en horens van dieren. Lanoline: wordt uit schapenwol onttrokken en komt het vaakst voor in producten voor je lippen.

Goed om te weten: als een merk zich vegan-friendly noemt, betekent dat dat sommige producten in het gamma 100% veganistisch zijn terwijl andere toch dierlijke ingrediënten bevatten.

Wat is het verschil met cruelty-free?

Cruelty-free betekent dat de producten niet getest zijn op dieren. Sommige bedrijven, vooral die in China omdat het daar verplicht is, testen hun make-up op dieren om te zien of ze een allergische reactie veroorzaken. In Europa is dat sinds 2013 verboden. Cruelty-free producten herken je aan een logo van een konijntje of konijnenoren.

Make-up kan niet zijn getest op dieren, maar wel nog altijd dierlijke ingrediënten bevatten. Een cruelty-free product is daarom niet per se vegan.

Merken met vegan make-up

Het aanbod aan vegan make-up wordt steeds groter. We zetten alvast een aantal fijne vegan(-friendly) en dierenproefvrije make-upmerken voor je op een rij.

1. Kruidvat

De make-up van het Kruidvat-merk is erg uitgebreid, budgetvriendelijk en 100% vegan.

Velvet Glow Baked Blush, € 4,49

2. e.l.f.

Beautymerk e.l.f., een afkorting voor ‘eyes, lips, face’, staat bekend voor goede make-up aan een zachte prijs, die ook nog eens 100% vegan is.

Flawless Finish Foundation, € 10 bij Douglas

3. Essence

Essence is niet 100% vegan, want sommige producten bevatten nog dierlijke ingrediënten zoals honing of bijenwas. Vrijwel iedere nieuwe lijn die het budgetmerk uitbrengt, is wel volledig veganistisch.

Caring Shine Vegan Lipstick, € 2,99 bij Kruidvat

4. Catrice

Ook Catrice heeft een overwegend veganistisch aanbod en is daarom vegan-friendly.

Matt Bronzing Powder, € 4,49 bij Kruidvat

5. Cent Pur Cent

Belgisch make-upmerk Cent Pur Cent is vegan-friendly, met heel wat minerale make-up die geen dierlijke ingrediënten bevat.

Mineral Mascara, € 24,99

6. Yves Rocher

Alle producten van Yves Rocher zijn vegetarisch en meer dan 700 producten (zowel skincare, hygiëneproducten als make-up…) zijn volledig vegan.

Oogschaduwpalet met 9 kleuren, € 35,90

7. BE Creative Make-up

Bij BE Creative Make-Up, te vinden bij ICI Paris XL, kun je heel wat vegan producten terugvinden.

Silky Sheer Lipgloss, € 14,95

8. RainPharma

De make-up van het Belgische RainPharma is plantaardig en niet getest op dieren, dus helemaal geschikt voor veganisten.

All Natural Compact Powder, € 34,95

9. Couleurs De Noir

Diervriendelijk, veganistisch, ontwikkeld met een hoog percentage aan natuurlijke ingrediënten en verrijkt met verzorgende stoffen: het assortiment van Belgisch merk Couleurs De Noir is het allemaal.

Creamy Blush Stick, € 26,90

10. Elin Cosmetics

Het vermelden waard in deze lijst is Elin Cosmetics, een merk van Belgische, kwalitatieve en 100% vegan make-upborstels.

Blushkwast, € 24,95

