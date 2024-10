Steeds meer beautymerken breiden hun assortiment uit met een droge olie, en dat is niet zonder reden. Met zo’n multifunctionele olie kun je heel wat, en je herfsthuidje zal je méér dan dankbaar zijn!

Wat is dat, droge olie?

In eerste instantie klinkt de term ‘droge olie’ nogal tegenstrijdig. Een olie is in principe vet, maar het is dankzij de samenstelling en ingrediënten dat dit type olie net een satijnen, zacht en ‘droog’ laagje achterlaat op de huid. Droge oliën zijn supervoedend, houden hydratatie goed vast en worden over het algemeen snel door de huid opgenomen.

Wat zit erin?

Droge olie bestaat meestal uit een mix van verschillende plantaardige oliën die elkaar versterken. Denk maar aan jojoba-, rozenbottel- en amandelolie. Op die manier verwen je je huid met heel wat vitamines en antioxidanten. Sommige zorgen voor een instant stralend effect, terwijl je met andere vroegtijdige veroudering tegengaat en je huid beschermt tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

Hoe gebruik je een droge olie?

Verdeel een klein beetje olie over je handpalmen en breng het aan op je huid. Of smeer specifiek op droge plekjes die extra hydratatie nodig hebben. Kan ook: meng een druppeltje droge olie met je bodylotion om de vochtinbrengende eigenschappen van beide producten te versterken. Het resultaat is een goed gehydrateerde huid met een subtiele glans. Wil je meer glans, om je benen extra in de kijker te zetten, bijvoorbeeld? Kies dan voor een olie met glans- of parelmoerdeeltjes. Vergeet niet te schudden voor gebruik. Voeg enkele druppels droge olie toe aan het badwater om je huid extra te verwennen. Masseer een klein beetje op je nagels en nagelriemen. Dat zorgt voor extra hydratatie, sterkere nagels en een verzorgd resultaat. De meeste droge oliën kunnen ook perfect op je haar worden gebruikt. Breng subtiel aan op de puntjes om pluishaartjes weg te werken en je lokken extra te doen glanzen. Of breng een klein beetje olie aan op je lengtes voor het föhnen. Dat zal ervoor zorgen dat je haar superzacht aanvoelt. Droge olie dient ook perfect als haarmasker om droge en beschadigde lokken te herstellen. Breng rijkelijk aan op je lengtes en punten en laat minstens een kwartier, of zelfs een hele nacht, intrekken. Was je haar vervolgens zoals je gewoon bent.

In je winkelmandje

Zelf proberen? Groot gelijk. Deze droge oliën werden door onze beautyredactie alvast uitvoerig getest en goedgekeurd.

l’Huile by CÎME l’Huile by CÎME € 25,75 – CÎME Deze natuurlijke droge olie van het Belgische CÎME voedt en revitaliseert je huid, nagels en haar. De olie bevat een mengeling van 6 biologische oliën, die werden geselecteerd omwille van hun hoge concentratie aan essentiële vetzuren, vitamines en antioxidanten. Shop het hier.

Droge Olie Droge Olie € 24 – ray Nog een topper van Belgische bodem is deze droge olie van ray, verrijkt met squalaan om je huid en haar te voeden en verzachten. De formule bevat geen parfum, waardoor hij neutraal is en geschikt voor elk huidtype. Shop het hier.

Huile Prodigieuse Florale Huile Prodigieuse Florale € 25,41 i.p.v. € 38,50 bij Farmaline – Nuxe Een klassieker in de beautywereld is deze Huile Prodigieuse van Nuxe, een multifunctionele droge olie die de huid en het haar voedt, herstelt en sublimeert. De Florale-versie ruikt heerlijk zacht naar bloemetjes. Shop het hier.

The Ritual Of Mehr Dry Oil The Ritual Of Mehr Dry Oil € 22,90 – Rituals De droge olie uit The Ritual Of Mehr-collectie bevat 95% ingrediënten van natuurlijke oorsprong en is verrijkt met de verkwikkende geur van zoete sinaasappel en cederhout. De formule trekt snel in de huid en bevordert een gezonde gloed. Shop het hier.

Monoï-olie Monoï-olie € 17,90 – Yves Rocher Breng de tropen naar je badkamer met Monoï, een olie voor een intensief gehydrateerde huid die satijnzacht aanvoelt. Het flacon bevat parelmoerdeeltjes die je huid nog meer doen stralen. Shop het hier.

Body Olie Body Olie € 19,35 i.p.v. 26,50 bij Farmaline – Avène Een olie die geschikt is voor alle (ook gevoelige) huidtypes, is deze van Avène. Hij voedt en sublimeert, heeft een ontspannend parfum en zit vol essentiële vetzuren die je huidbarrière versterken. Shop het hier.

Skin Food Ultra-Light Dry Oil Skin Food Ultra-Light Dry Oil € 15,99 – Weleda Trekt snel in, hydrateert en verzorgt een droge huid: deze dry oil combineert de luchtigheid van een hydraterende mist met voedende jojoba-olie. Bonuspunten voor de superfrisse geur. Shop het hier.

Meer lezen over je huid:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!