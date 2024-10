Havermout in je huidverzorging: 3x DIY-verwennerij

Heerlijk, zo’n kommetje havermout. En ook je huid profiteert ervan mee: omdat het zoveel werkzame en verzachtende eigenschappen bevat, kun je het op heel wat manieren gebruiken in je huidverzorgingsroutine.

Havermout in je huidverzorging

Steeds meer merken verwerken havermout in hun huidverzorgingsproducten. Het is dan ook goed tegen onder andere eczeem, huidirritatie, jeuk, zonnebrand, een droge huid en verschillende allergische reacties.

Als je een product koopt met havermout, zoek dan naar avena sativa kernel extract op de ingrediëntenlijst. Zo weet je dat het belangrijkste en meest werkzame ingrediënt uit de havermout is toegevoegd. Wordt de hele havermout gebruikt, dan vind je die meestal terug op de ingrediëntenlijst als avena sativa oat kernel flour of avena sativa oat kernel oil. Dit zal minder werkzaam zijn, omdat de concentratie in de producten lager is.

3x DIY-skincare met havermout

Met havermout maak je makkelijk zelf heerlijke verwennerijen voor je huid. Kies wel voor fijngemalen havermout: die koop je kant en klaar of maal je zelf in een blender tot een fijn poeder.

1. Havermoutmasker

Een gezichtsmasker zorgt voor een fijne oppepper. Met havermout voeg je er kalmerende en voedende eigenschappen aan toe.

Meng de volgende ingrediënten in een kom en breng een dikke laag aan op je gezicht. Spoel het er na 15 minuutjes weer af met lauw water en vervolg de rest van je huidverzorgingsroutine.

1 eetlepel fijngemalen havermout

1 eetlepel jojoba-olie of yoghurt (liefst met probiotica, ongezoet)

1 eetlepel honing

2. Havermoutbad

Wanneer havermout in water wordt verspreid, zorgt de hoge concentratie van vetoplosbare koolhydraten voor een beschermende barrière op je huid.

Blijf zo’n 15 minuten in je havermoutbad, dat je makkelijk maakt door 50 gram fijngemalen havermout in het bad te strooien terwijl het zich vult. Dep je huid daarna zachtjes droog en smeer je in met een vochtinbrengende bodylotion.

3. Havermoutreiniger

Van nature zitten er saponinen in havermout. Dit stofje wordt bijvoorbeeld ook vaak aan shampoos en wasmiddelen toegevoegd, omdat het een uitbundig schuim creëert.

Meng een eetlepel fijngemalen havermout met 2 eetlepels water. Maak je gezicht nat en masseer je zelfgemaakte reiniger een minuutje in, vooraleer je het afspoelt met water.

Bron: Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie

