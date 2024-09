Fijn haar: mooi, maar niet altijd even makkelijk om volumineus te stylen. Laat je inspireren door deze tips én kapsels voor fijn haar!

Tips voor fijn haar

Fijn haar moet voorzichtig behandeld worden en vraagt wat meer aandacht om volume te krijgen. Deze makkelijk toepasbare tips doen je kapsel voller lijken, geven meer ‘body’ aan je haren en zorgen ervoor dat ze beter in de plooi vallen.

Was je haar niet te veel : zo’n 2 keer per week is ideaal. Als je je haar te vaak wast, strip je de natuurlijke oliën uit je haren en dat maakt ze dof en futloos. Tussen de wasbeurten door kun je wat droogshampoo gebruiken om je kapsel op te frissen. Dat geeft meteen ook extra volume!

: zo’n 2 keer per week is ideaal. Als je je haar te vaak wast, strip je de natuurlijke oliën uit je haren en dat maakt ze dof en futloos. Tussen de wasbeurten door kun je wat droogshampoo gebruiken om je kapsel op te frissen. Dat geeft meteen ook extra volume! Gebruik een shampoo speciaal ontwikkeld voor fijn haar. Die bevat volumegevende ingrediënten, hydrateert je haar en houdt het lekker luchtig.

speciaal ontwikkeld voor fijn haar. Die bevat volumegevende ingrediënten, hydrateert je haar en houdt het lekker luchtig. Masseer je hoofdhuid (met je vingers, niet je nagels) tijdens het wassen: dat stimuleert de bloedcirculatie naar de haarzakjes, wat je haarwortels zal versterken.

je hoofdhuid (met je vingers, niet je nagels) tijdens het wassen: dat stimuleert de bloedcirculatie naar de haarzakjes, wat je haarwortels zal versterken. Breng je haarmasker of conditioner alleen aan op de punten . Zo vermijd je dat ze je haren verzwaren.

. Zo vermijd je dat ze je haren verzwaren. Pas de ‘reverse’ methode eens toe: breng je conditioner of haarmasker aan op droog haar, vóór je in de douche stapt. Je haar werkt als een spons en zal het eerste vocht waarmee het in aanraking komt opnemen. Is je haar al nat, dan dringen de voedende eigenschappen van het product minder goed door. Breng het dus een keertje aan op droog haar en was je haar achteraf met shampoo, wat ook zal vermijden dat er verzwarende restjes in je haar achterblijven.

eens toe: breng je conditioner of haarmasker aan op droog haar, vóór je in de douche stapt. Je haar werkt als een spons en zal het eerste vocht waarmee het in aanraking komt opnemen. Is je haar al nat, dan dringen de voedende eigenschappen van het product minder goed door. Breng het dus een keertje aan op droog haar en was je haar achteraf met shampoo, wat ook zal vermijden dat er verzwarende restjes in je haar achterblijven. Wrijf je haar niet wild droog , maar knijp het water er zachtjes uit en en dep het vervolgens droog. Wikkel eventueel een handdoek om je hoofd.

, maar knijp het water er zachtjes uit en en dep het vervolgens droog. Wikkel eventueel een handdoek om je hoofd. Borstel je haar voorzichtig als het nat is , van de punten naar de bovenkant toe, want dan is het extra breekbaar. Fijn haar heeft niet veel nodig om beschadigd te geraken.

, van de punten naar de bovenkant toe, want dan is het extra breekbaar. Fijn haar heeft niet veel nodig om beschadigd te geraken. Kam je lokken ook niet te veel, maar ga er eerder met je vingers door om ze in de plooi te leggen. Zo hou je zoveel mogelijk volume in je haren.

om ze in de plooi te leggen. Zo hou je zoveel mogelijk volume in je haren. Droog je haren met je hoofd ondersteboven voor een extra volumeboost.

voor een extra volumeboost. Gebruik niet te veel, maar wél de juiste stylingproducten. Verdeel wat volumemousse op de haarwortels. Masseer het in en föhn je lokken om het product te fixeren; verdeel je haar in secties met je vingers en verstuif telkens wat droogshampoo of textuurspray op de haarwortels; of gebruik volumepoeder dat je met je vingers op je haarwortels inmasseert. Vermijd olie en andere verzwarende producten, want die halen het volume net uit je kapsel en zorgen ervoor dat fijne haren makkelijker kunnen samenklitten en in slierten gaan hangen.

Leuk voor instant volume: krul je haar . Zet de temperatuur van je krul- of stijltang wel niet te hoog en gebruik op voorhand altijd een hittebeschermende spray om je fijne haren niet te beschadigen.

. Zet de temperatuur van je krul- of stijltang wel niet te hoog en gebruik op voorhand altijd een om je fijne haren niet te beschadigen. Ook door je haar te touperen, krijg je meteen volume. Maak secties in je haar en kam aan de wortels tegen de richting in. Ga achteraf nog eens lichtjes met je haarborstel over je lokken om ze opnieuw glad te strijken, zonder dat je volume verliest.

Fijne kapsels voor fijn haar

1. Klassieke bob

Veel volume, waarbij je haar niet al te dun lijkt, krijg je met een klassieke bob waarbij je haar op één lengte wordt geknipt. Tijdloos en ontzettend klassevol.

2. Lange bob

Wil je niet te kort gaan, dan is de lange bob (of: lob) een goede optie. Komt de lengte van je haar tot net boven je sleutelbeen, dan geeft dit de illusie van meer volume aan de onderkant.

3. Laagjeskapsel

Heb je lange, fijne lokken? Laat dan luchtige laagjes knippen. Die brengen meer volume en schwung in je kapsel, zodat het niet te plat en dun op je hoofd ligt.

4. Pony

Ook een (lange) pony is een goed idee. Als je haar over je gezicht valt, creëer je optisch meer volume.

5. Face-framing laagjes

Een andere manier om laagjes te proberen, is om voor opgeknipte lokken rondom je gezicht te kiezen (ook wel face framing genoemd). Ze omkaderen je gezicht mooi en zorgen voor meer beweging, zodat je haar niet plat tegen je gezicht valt.

6. Korte pixie

Kort en supervrouwelijk is het pixie-kapsel. Een topper onder de korte kapsels, want je kunt het zowel heel netjes als een tikje warrig stylen. Föhn het in model of gebruik een spraywax of volumepoeder voor een snelle styling.

7. Lange pixie

Een pixiekapsel, maar met langere lokken bovenaan, geeft je haar een volumeboost. Dit is ook een ideale snit voor wie krullend fijn haar heeft: de langere laagjes bovenaan accentueren de prachtige krultextuur van jouw lokken én maken het makkelijker om je kapsel te stylen.

8. Balayage

Een balayage – een kleurtechniek waarbij hele fijne lichte lokken worden gezet – brengt meer dimensie in je kapsel en zorgt ervoor dat je kapsel voller oogt.

9. Lichte uiteinden

Met een zachte ombre-kleuring die enkel de puntjes van je haar laten oplicht, creëer je de illusie van meer volume. Extra mooi bij een bobkapsel.

10. Zijscheiding

Zorgt de middenscheiding van je haar ervoor dat je wortels er dun of plat uitzien? Style je lokken dan eens in een zijscheiding voor meer volume aan de zijkant.

Ook over je haar:

