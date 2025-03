9 wondermooie combinaties met een witte broek

De witte broek is een tijdloze, lichte en luchtige klassieker die we maar al te graag uit de kast halen in het voorjaar. Laat je inspireren!

De perfecte witte broek

Haal de perfecte witte broek in huis met deze tips:

Kies voor het juiste model . Hier vind je alvast een aantal pasklare tips!

. vind je alvast een aantal pasklare tips! Aangezien een witte broek sneller dan andere broeken kan aftekenen, is het belangrijk om de juiste maat te dragen. Kies liever voor een broek die een tikkeltje groter valt dan een te strakke broek.

te dragen. Kies liever voor een broek die een tikkeltje groter valt dan een te strakke broek. Ook het materiaal van je broek maakt een groot verschil. Afhankelijk van de gelegenheid, kun je kiezen voor een jeans, een pantalon in een stevige stof, een linnen broek …

van je broek maakt een groot verschil. Afhankelijk van de gelegenheid, kun je kiezen voor een jeans, een pantalon in een stevige stof, een linnen broek … Let op de kleur. Een spierwitte broek staat soms nogal hard en kan je teint doen verbleken, waardoor je misschien beter voor gebroken wit kunt kiezen.

En ook…

Kies voor de juiste lingerie. Een witte broek is vaak een beetje doorzichtig, waardoor je best voor een huidkleurige slip gaat. Een naadloos model is daarbij een goede keuze, aangezien die geen lijntjes op je billen tekent.

Zo combineer je een witte broek

1. Mooi in nudetinten

Nudetinten, zoals een lichtbeige of zachtroze, zijn tijdloos. Laat de kleur van je bovenstuk terugkomen in je accessoires, zoals een riem of handtas, om er een mooi geheel van te maken. Gouden juwelen passen trouwens prachtig bij deze kleuren! (LolaLiza, € 39,99).

2. Wit en blauw = wauw

Blauw en wit is altijd een topcombinatie. Kies voor een lichte blauwtint voor een fris effect en werk af met schoenen en accessoires in zachte tinten die mooi combineren, zoals bruin, beige en ecru (Vila, € 39,99)

3. Lekker fel

Duik de zomer in met een frisse, felle top op je witte broek! Vrolijke tinten zoals knalroze, zonnegeel, sinaasappeloranje of grasgroen zorgen meteen voor een opvallend contrast in je outfit (JBC, € 39,95).

4. Prachtig met een print

Omdat wit zo makkelijk is om te combineren, kun je ook kiezen voor een print. Leuk als contrast, en al helemaal als er een beetje wit in terugkomt voor een mooie samenhang (C&A, € 35,99).

5. Aye aye, sailor

Een horizontaal gestreepte top zorgt meteen voor een hippe, maritieme look. Met klassiek zwart of blauw zit je altijd goed, maar probeer ook gerust eens een streepjestop in een andere kleur (Vila, € 44,99).

6. Wit op wit

Door wit te combineren met wit, maak je je lijf langer en zie je er in één klap groter uit. Ideaal dus voor als je iets kleiner bent. Ga voor een kraaknette, spierwitte outfit, of mix verschillende tinten wit voor een bijzonder mooi effect (MS Mode, € 39,99).

7. Zwart-wit

Zwart en wit is een klassieke combinatie waarmee je de bal nooit misslaat. Kies voor kwalitatieve stoffen en mooi afgewerkte stuks voor een chique look waarmee je indruk maakt (C&A, € 39,99).

8. Pastel power

Pasteltinten als lila, lichtroze, babyblauw en muntgroen passen altijd mooi bij een witte broek. Combineer deze zachte outfit met schoenen en accessoires in een bijpassende kleur voor een lieflijk resultaat, of zet de look meer kracht bij met een contrasterende kleur (Expresso, € 79,95 voor de blouse).

9. Keurig in kostuum

Staat er een bijzondere gelegenheid in je agenda aangekruist? Met een crèmekleurig of wit kostuum maak je een elegante, stijlvolle en supervrouwelijke entree. Mooi meegenomen: zowel de broek als de blazer kun je achteraf nog apart dragen (WE Fashion, € 70 voor de blazer en € 65 voor de broek).

Meer moois:

