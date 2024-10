Een zilvershampoo hoort absoluut thuis in je badkamer als je geblondeerd of natuurlijk blond, grijs of wit haar hebt. Kapster Valerie Fierens legt haarfijn uit waarom, én hoe je ’t precies gebruikt.

Wat is een zilvershampoo?

Een zilvershampoo bevat paarse of blauwe pigmenten die ongewenste geel- en oranjetinten neutraliseren en je haar een koelere tint geven. “Het wordt dus vooral gebruikt om warme ondertonen in het haar te onderdrukken, en zo je haarkleur langer mooi te houden”, vertelt Valerie Fierens van kapsalon Level 4 Hair.

Voor wie is een zilvershampoo geschikt?

Iedereen die natuurlijk of gekleurd blond, grijs of wit haar heeft en graag de koele tint wilt behouden, kan baat hebben bij een zilvershampoo. “Maar ook brunettes die liever geen oranje gloed in hun haar hebben, kunnen een shampoo met een blauwe tint gebruiken.” vult Valerie aan. “Een zilvershampoo werkt volgens het principe van tegenovergestelde kleuren: shampoos met paarse pigmenten neutraliseren gelige tinten, terwijl blauwe shampoos eerder oranjetinten zullen onderdrukken.”

Hoe gebruik je een zilvershampoo?

1. Puur of verdund

“Gebruik ‘m puur of meng hem met je huidige shampoo. Dat doe je best al vanaf een week na je laatste kappersbezoek, of wanneer je merkt dat er een gelige schijn begint te ontstaan. Ideaal is om ‘m regelmatig te gebruiken om je haarkleur te onderhouden, of je nu gekleurd of natuurlijk haar hebt.

Hou daarbij wel rekening met de sterkte van je haar: zijn je lokken gevoelig of poreus, dan gebruik je ‘m best niet te veel om een blauwe of paarse schijn op je haar te vermijden. Je haar zal namelijk sneller pigmenten opnemen. Gebruik ‘m in dat geval zo’n keer per maand of meng hem met je huidige shampoo.”

Merk je zo’n schijn op na je wasbeurt? Dan is er niet meteen reden tot paniek: door je haar een aantal keren te wassen met je gewone shampoo, zal de blauwe of paarse tint vanzelf verdwijnen.

2. Even laten inwerken

Spoel de zilvershampoo niet te snel uit, maar laat ‘m even inwerken. “Dat zorgt voor een extra ontgelend effect. Hoelang je ‘m best precies laat inwerken, hangt af van de conditie van je haar en de sterkte van het product. De ene shampoo is al sterker gepigmenteerd dan de andere. Iets om rekening mee te houden als je ‘m voor de eerste keer gebruikt.”

3. Opvolgen met een conditioner of masker

Dat je na het wassen best een conditioner of haarmasker gebruikt, kon je hier al lezen. “Het sluit de haarschubben, waardoor je haar minder snel zal afbreken, gladder zal aanvoelen en uitbundig zal glanzen”, vertelt Valerie. “Eventueel kun je nog een paars of blauw masker gebruiken als je haar sterk mag ontgelen, maar je kunt net zo goed opvolgen met je huidige conditioner.”

Hoe herken je een goede zilvershampoo?

Er zijn ontzettend veel paars- en blauwgepigmenteerde shampoos op de markt. Hoe kies je dan de juiste? Valerie: “Er zijn veel verschillen qua sterkte in zilvershampoos. Bovendien zijn sommige specifiek geformuleerd voor ontkleurde lokken, terwijl andere eerder geschikt zijn voor natuurlijke haren.

Het is vooral belangrijk dat de zilvershampoo je haar niet uitdroogt en dus ook voedende en herstellende ingrediënten bevat. Let hier vooral op als je geblondeerde of fragiele lokken hebt.”

Met dank aan Valerie van kapsalon Level 4 Hair, Douaneplein 1, 2940 Stabroek.

