Camelia: een prachtige voorjaarsbloeier

De camelia wint terug aan populariteit. Ze krijgt vaker een volwaardige plek in de moderne tuin. Niet enkel omwille van haar prachtige bloemen maar ook omdat meer en meer hybriden namelijk bestand zijn tegen flink wat vorst! Lees hier meer over deze prachtige tuinplant:

Uitbundige camelia

Botanische naam: Camellia

Bloei(periode): voornamelijk voorjaar, februari – april. Uitzonderingen op de voorjaarsbloei zijn onder meer de Belgische variëteit Camellia japonica ‘Nobilissima‘, die bloeit van oktober tot en met april, en de C. sasanqua die vooral in oktober-december bloeit met vrij kleine bloemen en eventueel een bescheiden herbloei heeft in het voorjaar.

Groeiwijze: camelia is een langzame groeier. De plant heeft geen extra steun nodig.

Getty Images

Typisch: is het je niet zozeer om de bloem te doen maar wil je voor jezelf of voor gasten groene thee uit eigen tuin? Kies dan voor C.sinensis ‘Sinensis’. Ze heeft bescheiden witte bloempjes, maar is de echte theecamelia. Deze plant is echter een koukleum. Plant de camelia in pot en bewaar ze beschermd tegen vrieskou.

Grond: voorkeur voor een licht zure, humusrijke grond.

Plek: hoewel de plant goed vorstbestendig is, geef je haar toch een beschutte plek. Schrale noorden- en oostenwind kunnen bladeren en bloemknoppen een bruin randje geven.

Camellia japonica ‘Nobilissima’ – Getty Images

Verzorging: snoeien hoeft in de regel niet. Maar moet het gebeuren, doe het dan onmiddellijk na de bloei. Dat is ook het ogenblik om eventueel bij te mesten. Camelia kent namelijk drie groeipieken per jaar. Vooral de groeipiek in het vroege voorjaar is belangrijk. Vanaf dan laat de camelia haar twijgen uitrijpen en vormt ze bloemknoppen voor het volgende seizoen.

Camellia japonica – Getty Images

Troef: hoe ouder de plant, hoe rijker ze trouwens gaat bloeien. Vandaar ook de raad om steeds met een goed uitgegroeid exemplaar te starten. Aangezien maart-april de ideale plantperiode is, staat je plant op het moment van aankoop in bloei. Daarmee kun je ineens vorm en kleur van de bloem beoordelen. Hoe moet je anders kiezen uit het rijke assortiment van minstens vijfduizend hybriden!

Oosterse lentebode

Deze oosterse plant is een echte lentebode, want haar bloemen openen al vanaf februari. Dat maakt ze natuurlijk ook delicaat, want hoewel de plant zelf tegen een graadje vorst kan, kunnen de geopende bloemen dat niet. Gelukkig gaan ze niet allemaal ineens open, maar gespreid over vier tot zes weken.

Camelia groeit van oorsprong vooral in het oostelijk Himalayagebied, China, Japan en meer zuidwaarts tot in Maleisië. In totaal zijn er meer dan 82 soorten geregistreerd. Het zijn echter vooral japonica-soorten en hybriden die geschikt zijn voor onze tuinen, zelfs zonder winterbescherming. De meesten weten -18° C perfect te overleven, terwijl de hybride ‘April Remembered’ zelfs tot -25° C aankan.

Camelialiefhebber? Surf dan zeker eens naar de International Camellia Society.

Dit vind je als tuinliefhebber vast ook interessant om te lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!