7 apps om planten te herkennen

Ergens een leuke kamerplant gespot of tijdens een wandeling mooie bloemen tegengekomen? Met een van deze apps op je smartphone kun je in geen tijd de planten herkennen!

PlantNet

Deze app werd ontwikkeld door enkele Franse wetenschappers en herkent intussen al zo’n 20.000 soorten planten. Je kunt een foto maken of uploaden in de app en vervolgens krijg je de naam en nog wat extra info te zien. Daarnaast kun je ook op een kaartje bijhouden waar je de plant ben tegengekomen. De app is gratis beschikbaar voor Apple en Android.

PictureThis

PictureThis helpt je niet alleen zoeken naar de naam van een plant, de app geeft ook verzorgingstips, herinneringen om water te geven of waarschuwt je als je een plant hebt die gevoelig is voor ziektes. Daarnaast kun je al je vondsten delen met een community van plantenliefhebbers. De app is beschikbaar voor Apple en Android (7 dagen gratis proberen, daarna € 19,99 per jaar).

iNaturalist

Wil je een app die niet alleen planten, maar ook dieren herkent? Dan is iNaturalist iets voor jou. Deel jouw foto’s met andere gebruikers en bespreek ze of help anderen om planten en dieren te identificeren. Download de app gratis voor Apple of Android.

PlantSnap

PlantSnap beschikt over een uitgebreide database van bloemen, planten, bomen enzovoort. De app herkent zelfs paddenstoelen, vetplanten en cactussen! Bovendien kun je ook foto’s zien die overal ter wereld gemaakt zijn met de PlantSnap-app. De app heeft een gratis proefversie en is beschikbaar voor Apple ($ 0,99/maand – $ 9,99/jaar – eenmalige aankoop van $ 29,99) en Android ($ 2,99/maand of $ 19,99/jaar).

Plantifier

Deze app doet beroep op de Mijn Tuin-community om jou de juiste naam van de plant te geven. Jij uploadt een foto met korte beschrijving en vervolgens vertellen de experts of gebruikers welke plant het is. Download de app gratis voor Apple of Android.

ObsIdentify

© Natuurpunt

ObsIdentify is een gratis app waarmee je niet alleen bloemen en planten kunt herkennen, maar ook dieren en paddenstoelen. Bovendien wordt elke waarneming die je opslaat doorgestuurd naar Natuurpunt en draag je zo je steentje bij aan natuurbescherming. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS.

Google Lens

Google Lens is een gratis app die de camera van je telefoon gebruikt om planten en bloemen te identificeren. Neem gewoon een foto van de plant of bloem en Google Lens geeft je de naam en wat basisinformatie.

Je kunt Google Lens trouwens ook gebruiken om informatie te vinden over eender welk onderwerp je tegenkomt! Download Google Lens gratis voor Android

