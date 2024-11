De herfstbucketlist van Anne Davis: 8 manieren van Anne om november ten volle te beleven

December is natuurlijk dé feestmaand bij uitstek, maar in november zijn er minstens zo veel kleine gelukjes te vinden. Zo weet ook Libelle-columniste Anne Davis.

1. Kruip lekker vroeg de zetel in

Anne: “Deze tijd geniet ik erg van binnen zijn! Omdat het zo snel donker is, beginnen de avonden extra vroeg. Mijn man en ik kruipen dan lekker bij elkaar voor de televisie met de kachel aan.. heerlijk! We zijn toevallig op Grace Anatomy gebotst. Dat was vroeger populair, maar toen hebben we er nooit naar gekeken. Nu zijn we verslaafd. We zitten aan seizoen 15! (lacht) Elke avond kijken we twee afleveringen. We hebben een vast ritueel. Na het eten laat ik de honden nog een keer uit. Daarna gaan de luiken dicht in de woonkamer, en installeren wij ons in de zetel. Allebei met een grote poef onder onze voeten, een stapel kussens in onze rug, en een fluwelen dekentje over ons. En áltijd met een kopje thee erbij. Het liefst vanille-chai.”

2. Tijd voor de eerste boerenkool van het seizoen

Anne: “Ik ben dol op koken, en ben zo blij dat ik nu ook hier in Engeland mijn geliefde boerenkool kan maken! Hier noemen ze het “curly kale“. Mijn geheime truc? Ik leg de boerenkool een nacht in de diepvries. De volgende dag kan ik de krullerige blaadjes er makkelijk afritsen, de dikke nerven laat ik achterwege. Mijn klassieke recept is simpel, maar heerlijk: ik kook de aardappelen en voeg de laatste tien minuten de boerenkool toe. Daarna stamp ik alles goed door met een flinke klont boter, een snufje nootmuskaat en een scheutje worcestersaus. Zo voel ik me helemaal Hollands, zelfs hier in Engeland!”

3. Geniet van de eerste kerstmarkten

Anne: “Eind November plannen mijn vriendin en ik elk jaar een tweedaags tripje naar Bath. Het is een charmant stadje, iets verderop. Het heeft een prachtige kerstmarkt die ons elk jaar weer betovert. We hebben zoveel plezier dat we soms jaloers zijn op onszelf! (lacht) Mooi meegenomen: met Black Friday zijn er leuke solden. We vertrekken om 8 uur ’s ochtends met de trein en beginnen onze dag met een uitgebreide kop koffie. Daarna gaan we lekker shoppen en de kerstmarkt verkennen. Voor het diner kiezen we voor een lekker Thais restaurant en daarna overnachten we in een klein, gezellig hotelletje. De volgende dag besluiten we wat we effectief zullen kopen: leuke dingen voor onszelf, en kerstcadeautjes uiteraard. Dit jaar komt de zoon naar huis, dus de kans is groot dat ik half Bath leegkoop.” (lacht)

4. Vergeet sinterklaas niet

Anne: “Eind november beginnen we ook al te dromen van sinterklaas. Elk jaar is er iemand van de Hollandse club die naar Nederland gaat en voor iedereen speculaas en chocoladeletters meebrengt. Het draait uiteindelijk toch altijd om eten he? November is je klaarmaken voor feestmaand die komt.”

5. Blijf zwemmen

Anne: “Ook in november blijven we zwemmen in zee. Dat lijkt moeilijk, maar in november is de zee eigenlijk niet zo koud. Soms is het water zelfs warmer dan de buitenlucht. Maar natuurlijk is het kouder dan in de zomer. In de zomer zwem je om af te koelen, in november ben je aan het ijsberen. Eens je helemaal onder bent, denk je: oh, wat heerlijk! Het doet mijn lijf altijd goed. We gaan twee keer per week, vroeg in de ochtend terwijl de zon opkomt.”

6. Steek kaarsjes aan

Anne: “Ik heb een metekind die me altijd zalige geurkaarsjes geeft. Die steek ik deze maand vaak aan. Zelfs als ik overdag aan het werk ben. Het is als een lichtpuntje op donkere dagen. Ook als ik in bad ga, steek ik graag kaarsjes aan. Ik ga elke ochtend in bad. Als we zijn gaan zwemmen, laat mijn man het bad al vollopen. Dat is dan zo’n feest als ik thuiskom. Hij brengt me dan ook een kopje koffie in bad. Andere dagen brengt hij een kop thee op bed. Heel fijn dat hij dat weer allemaal kan na zijn herseninfarct. Het is fijn om af en toe vertroeteld te worden.”

7. Elke dag even buiten

Anne: “Ik moet er elke dag even tussenuit. Of ik ga wandelen met een vriendin, of ik ga een kopje thee drinken, … Ik heb dat zo nodig! Ik werk in de voormiddag, en na de lunch doet mijn man een dutje. Dat is de tijd dat ik afspreek voor een à twee uurtjes. Daarna ga ik weer aan het werk, maar dan ben ik toch even buiten geweest. Er is een vriendin waarmee ik naar strand rijd. Het is er zo mooi. Het is het langste zandstrand van Engeland. De wandeling die we doen is precies 2uur en bedraagt twaalfduizend stappen. Je moet het een beetje leuk maken voor jezelf! Ik ga soms ook naar een vriendin waarvan de man parkinson heeft, zodat zij ook een keer naar buiten kan. Mensen moeten mensen zien, dat is zo belangrijk.”

8. Geniet van de laatste kleuren in het bos

Anne: “De herfst is zonder twijfel mijn favoriete seizoen. Het bos is prachtig deze maand. Het kan niet mooier zijn. Ik hou van herfstwandelingen, zeker met onze windhonden. Dan loop ik door het bos tussen al die kleurenpracht met mijn blauwe nepbonte jas die ik vond op Vinted en ben ik helemaal gelukkig. Ook mijn man gaat soms mee. Hij kan niet meer lopen, maar dan rijden we samen naar het bos, en wandel ik een eindje met de honden en komen we nadien weer bij elkaar. Of hij nestelt zich al in een cafeetje, en na de wandeling eten we samen een kop warme soep. Dat is genieten!”

