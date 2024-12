De mooiste feesttafel: 1 basis, 3x anders

Neem een linnen tafelkleed en borden in zacht beige en versier je feesttafel verder in je favoriete stijl: hout met wit en groen, roze met lichtblauw of verfijnd fumé.

Feesttafel 1: hart van hout

Combineer goud, hout en groen voor een klassiek kerstgevoel.

Servetten met kleurige, verschillende prints brengen speelsheid op tafel. © Wout Hendrickx

Zet verschillende soorten kerstbomen in allerlei materialen (ook kaarsen) op een houten boomschijf als pronkstuk op tafel. © Wout Hendrickx

Kies voor zachte stoffen als linnen en diepgroen om te vermijden dat het te koeltjes oogt. © Wout Hendrickx

Of vul een leuke etagère met broodjes en leg er kerstballen tussen.

Werk af met mooie kaarsen, een paar takjes groen en houten decoratie. © Wout Hendrickx

Feesttafel 2: la vie en rose

Wil je dit jaar echt eens iets anders? Ga dan voor de combinatie van roze en lichtblauw. Kies voor zachte tinten zodat het niet te zomers wordt, en combineer met warme materialen. Gebruik bijvoorbeeld een bouclélint als servetring, en wissel eventueel af met een servetring van stevig materiaal (bijv. steen of keramiek).

Zet kaarsen en kandelaars van verschillende groottes en kleuren bij elkaar en creëer zo een gezellig minitafereeltje. © Wout Hendrickx

Een leuk alternatief voor nepsneeuw: vul glazen kerstballen met minimarshmallows en strooi de rest als sneeuwvlokjes over de tafel voor een sprookjesachtig effect. © Wout Hendrickx

Minihuisjes zijn één van de kersttrends dit jaar. Stop er een ledlampje of theelichtje in voor extra sfeer. © Wout Hendrickx

Kleuren combineren is leuk, maar ton sur ton oogt minstens even mooi! © Wout Hendrickx

Maak kleine pomponnetjes in de kleur van je feesttafel en hang ze aan herfsttakken. © Wout Hendrickx

Feesttafel 3: verfijnd fumé

Combineer roségoud met geelgoud, bruin en oudroze voor een warm effect.

Denk aan oude apothekersflessen of bruin of grijs doorzichtig glas. © Wout Hendrickx

Met een gouden servetring krijgt een simpel servet een chique toets. © Wout Hendrickx

Dennenappels krijgen een gouden laagje met goudspray. Laat ze drogen en leg ze onder een stolp. © Wout Hendrickx

Voor de feestdagen mag het net iets meer zijn. Dek je tafel met champagneglazen en pimp ze met een stoffen lintje of strik. Tip: gebruik lintjes in verschillende kleuren: zo heeft iedereen altijd z'n eigen glas bij de hand. © Wout Hendrickx

Voelt je feesttafel nog wat leeg aan? Leg hier en daar nog wat kerstballen of andere versiering! © Wout Hendrickx

Gedroogde sinaasappelschijfjes matchen mooi met deze warme kleuren. Je koopt ze kant-en-klaar, maar je kunt ze ook zelf drogen. Verwarm een heteluchtoven op 100°C. Dep de schijfjes voorzichtig af met keukenpapier, leg ze los van elkaar op een ovenrooster en schuif ze in de oven. Laat 2,5 à 3 uur drogen en keer ze af en toe om. Laat ze afkoelen op het rooster en laat ze nog 24 uur verder drogen op kamertemperatuur.

